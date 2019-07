Révision de la loi relative aux personnes handicapées : La concertation élargie

«En prévision des Assises régionales prévues à la prochaine rentrée sociale le ministère de la Solidarité nationale a ouvert le débat en élargissant la concertation à tous les acteurs concernés au sujet de la révision de la loi relative à la protection et la promotion de la personne handicapée », a annoncé la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

Présidant la cérémonie de sortie de la 33e promotion des étudiants des deux centres nationaux de formation spécialisée en présence du ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, Mme Ghania Eddalia a fait savoir que «cette loi n’est plus compatible avec les exigences des personnes aux besoins spécifiques».

Elle a , sans ce sens , réaffirmé la poursuite par l’Etat de la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, de l’orientation de l’économie vers un développement durable et de la conjugaison des efforts de tous les secteurs et des acteurs du mouvement associatif pour lever tous les obstacles sur le chemin de l’insertion sociale et professionnelle des personnes atteintes de handicap.

Par ailleurs, la ministre a révélé l'élaboration en cours des textes d'application de la loi relative à la protection des personnes âgées, et de la participation, aux côtés des services du ministère de la Justice, à l'élaboration des textes d'application restants de la loi sur la protection de l'enfant. «Notre secteur a connu, ces dernières années, un saut qualitatif en matière d'arsenal législatif et juridique relatif à la protection des différentes catégories vulnérables de la société et d'établissements et structures d'accueil», a indiqué Mme Eddalia. En ce qui concerne le réseau des établissements spécialisés, la première responsable du secteur a fait savoir que ce dernier a été renforcé par un nouveau type de structures, à l'instar des services d'aide mobile d'urgence (SAMU) pour la prise en charge des sans-abri et les bureaux de médiation sociale et familiale au niveau des directions de l'action sociale (DAS). En ce qui concerne la cérémonie de la sortie de promotion , celle-ci a été marquée par la distinction de 12 lauréats de cette 33e promotion qui compte un total de 71 diplômés des centres nationaux de formation spécialisée d'Alger et de Constantine, relevant du secteur de la Solidarité nationale, et ce au terme d'une formation de 3 ans, dans trois spécialités, à savoir, assistants sociaux, médicateurs sociaux et éducateurs spécialisés principaux. Mme Ghania Eddalia a fait remarquer que le nombre des diplômés de ces centres a progressivement augmenté depuis la fin des années 1990 pour atteindre, actuellement, les 3.455 diplômés recrutés au niveau des établissements et structures du secteur. Toujours dans le souci d’optimiser la prise en charge des catégories vulnérables, la ministre a longuement parlé de l’importance de la matière de formation continue qui selon elle constitue le «cheval de bataille» du département de la solidarité nationale. A ce propos la ministre a mis en avant l'importance des sessions de formation dans le perfectionnement de niveau et l'actualisation des connaissances de tous les travailleurs du secteur et cadres dirigeants, notamment les directeurs de l'Action sociale de wilayas, récemment installés et les cadres dirigeants des établissements spécialisés sous tutelle. «Plus de 6.000 travailleurs ont déjà bénéficié de ces sessions de formation durant l'année 2018-2019, et cela en matière de gestion administrative et financière et de prise en charge pédagogique», a-t-elle souligné.

L’on apprendra aussi au cours de cette cérémonie de sorite de promotion, que pas moins de 4000 travailleurs dans le cadre du dispositif d'insertion des diplômés et du dispositif d'aide à l'insertion sociale, au niveau des établissements d'éducation et d'enseignement spécialisé relevant du secteur, ont bénéficié de sessions de formation intensives pour l'amélioration de leurs performances et connaissances en matière de prise en charge sociale des catégories concernées.

Des sessions formations ont même été ouvertes dans sept nouvelles spécialités, dont celles de médiateurs sociaux chargés de la prise en charge des personnes en situation de conflits sociaux ou familiaux, d'assistants sociaux et d'éducateurs spécialisés principaux.

Sarah A. Benali Cherif