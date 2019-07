Journée mondiale de la population : L’engagement actif de l’Algérie, salué

«L’Algérie célèbre la Journée mondiale de la population depuis plus de vingt ans. C’est l’occasion de réaffirmer notre engagement pris en 1994, au Caire, en Égypte.» C’est en ces termes, que le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a entamé son discours, jeudi dernier, au siège de l’Institut national de santé publique (INSP), à Alger, à l’occasion de sa participation à une Journée d'étude célébrant cette journée annuellement avec le 11 juillet.

Placée cette année sous le slogan : «25 ans après la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) : Accélérer la promesse». M. Mohamed Miraoui a, dans ce sillage, appelé l’ensemble des acteurs à ouvrir un débat «large et transparent» en vue d'identifier les lacunes, déterminer les domaines prioritaires d'intervention et proposer les mesures les plus adéquates à même d'accélérer la concrétisation des objectifs de la CIPD.

Le ministre a, par ailleurs, mis à profit cette opportunité pour inciter les comités sectoriels, la société civile ainsi que les agences onusiennes en Algérie à «poursuivre les efforts» afin de mettre en œuvre ce qui reste du programme d'action de la CIPD tenue au Caire, en 1994, et ce en préparation du Sommet de Nairobi sur le développement et la population prévu en novembre 2019.

Il convient de souligner que lors de ce sommet, les réalisations accomplies par chaque pays ainsi que le respect de ces promesses faites lors de la CIPD seront évalués. A cet égard Miraoui, s’est réjoui du fait que notre pays a accompli plusieurs réalisations en matière de mise en œuvre du programme d'action de la CIPD dans son volet relatif à la santé de la mère, de l'enfant, des jeunes et des personnes âgées. Et de conclure ses propos, en affirmant que «le secteur de la Santé a connu en Algérie un développement notoire de par l’élargissement de la couverture sanitaire».

De son côté, le coordonnateur représentant le Système des Nations unies (SNU) en Algérie, Marc Lucet a révélé que la célébration, cette année, de la journée mondiale de la Population coïncide avec le 25e anniversaire de la CIPD tenue au Caire. «Cette rencontre avait donné lieu à l’adoption, par 179 pays, dont l’Algérie, à un programme d’Action qui mettait l’accent sur : les relations entre population, développement et bien-être individuel, la santé reproductive et l’émancipation des femmes sont interdépendantes et qu’elles sont toutes deux nécessaires au progrès social», a-t-il fait savoir avant de souligner que des avancées ont été réalisées à travers le monde et en Algérie depuis l’adoption de ce plan d’action. Et ce, de par la baisse des décès maternels, l’élimination de besoin non satisfait de planification familiale, l’élimination des violences faites aux femmes et aux filles ainsi que le progrès de l’égalité des genres. M. Lucet a, d’autre part, affirmé que l’événement organisé, jeudi à l’INSP, est la preuve de l’engagement de notre pays à continuer à œuvrer pour la mise en œuvre de ce plan. Et de mettre en évidence, le fait que cette journée d’étude permettra outre de faire le point sur les avancées réalisées en Algérie, de caractériser les obstacles qui entravent l’attente des résultats escomptés, d’identifier les nouvelles opportunités de progrès et enfin d’expliquer les avantages liés à des actions renouvelées pour le développement économique et social du pays.

Marc Lucet a, enfin, réitéré l’engagement du SNU d’accompagner les efforts du pays à la réalisation de ses priorités pour la population et le développement.

Quant à la représentante du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) en Algérie, Ouahiba Sekkani, celle-ci a mis en avant, «les réalisations accomplies par l'Etat dans le domaine de la Santé et l'accompagnement par le Gouvernement algérien dans plusieurs programmes de développement relatifs à la population», renouvelant, «l'engagement du FNUAP à poursuivre ces efforts à l'avenir». Elle a, enfin, annoncé, à cette occasion, que le FNUAP a convenu de six sessions de formation avec le Gouvernement algérien afin de renforcer le partenariat dans le domaine de la santé et de la population notamment en matière de procréation et de planning familial».

Sami Kaidi