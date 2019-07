Réhabilitation des anciennes mosquées de Constantine : Booster l’opération

La ministre de la Culture, Meriem Merdaci, a annoncé, jeudi à partir de Constantine, la mise sur pied prochainement d’une commission interministérielle, en coordination avec les autorités locales, afin d’établir un état des lieux des chantiers de réhabilitation des anciennes mosquées de la vieille ville, lancée en 2015 dans le cadre de la manifestation « Constantine capitale de la Culture arabe », et de prendre les mesures nécessaires de façon coordonnée, pour mener à terme ladite opération, qui a connu de nombreux arrêts, résultant, notamment du statut flou des bureaux d’études mixtes dans la législation algérienne, ainsi que de la présence des 11 mosquées et 8 zaouïas concernées par les travaux dans un secteur sauvegardé, donc soumis à une réglementation particulière. Après avoir supervisé l’état d’avancement du chantier de la zaouïa Rahmania, dans le quartier d’Echaraâ, la ministre, accompagnée à l’occasion par le directeur du livre et ex-directeur local de la culture, Djamel Foughali, a procédé à l’inauguration de la bibliothèque principale de lecture publique Mustapha-Nettour, sise à Bab El-Kantara, laquelle dispose de deux salles de lecture d’une capacité globale de 1.000 places, ainsi que d’une aile dédiée aux chercheurs.

À cette occasion, Mme Merdaci a fait part de la disponibilité de son département à accompagner le projet de numérisation de cette institution, lequel devrait être présenté, au même titre que d’autres annexes de la Bibliothèque nationale, au prochain Salon du livre d’Alger (SILA), et sera incessamment dotée de 2.000 nouveaux titres. Enfin, à l’École régionale des beaux-arts Ahmed-Akriche, qui se trouve dans la cité Boussouf, la ministre s’est entretenue avec le personnel pédagogique et les étudiants, et s’est montrée sensible aux doléances soulevées par ces derniers, particulièrement celles concernant la nature des diplômes couronnant les formations prodiguées au niveau dudit établissement, question qu’elle s’est engagée à étudier de manière plus approfondie avec son homologue de la Formation et de l’Enseignement professionnels, et ce afin d’offrir plu de perspectives professionnelles aux diplômés. La visite est achevée par une réunion à huis clos avec les responsables locaux du secteur. Mercredi, la ministre avait assisté, en présence de l’ambassadeur des Pays-Bas en Algérie, Robert Van Embden, au vernissage de l’exposition « La culture assaillie, le patrimoine culturel au cœur des conflits armés », au niveau du musée public national des Arts et des Expressions culturelles traditionnelles, palais Ahmed-Bey.

Issam B.