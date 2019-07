Alimentation en eau : Plan d’urgence pour El-Tarf et Annaba

Le ministre des Ressources en eau, M. Ali Hamam, a lancé avant-hier le second plan d’urgence pour le renforcement et l’amélioration de l’alimentation en eau potable des habitants des wilayas d’El-Tarf et d’Annaba.

Ce plan comprend un volet consacré à la réparation des fuites d’eau sur l’itinéraire entre les localités de Mexa et H’nichet, et à la réhabilitation des forages de Boutheldja (wilaya d’El-Tarf), pour un coût global de 450 millions de dinars, a détaillé le ministre, lors d’une séance de travail qu’il a présidée au siège de la wilaya. En outre, l’amélioration du fonctionnement de traitement des eaux de Mexa va fournir 165.000 mètres cubes/jour, dont 120.000 mètres cubes/jour destinés à la wilaya d’Annaba, a-t-il ajouté. Concernant la mauvaise qualité de l’eau destinée à l’alimentation des populations de Guelaât Bousbaâ et de Nechmaya (Guelma) et Aïn Berda, Cheurfa et El-Eulma (Annaba), le ministre a plaidé pour la réalisation d’une station de déminéralisation par l’Algérienne des eaux.

Pour sécuriser l’alimentation en eau potable de la nouvelle ville de Draâ Errich et renforcer l’AEP pour Berrahal et Chetaïbi, le ministre propose deux variantes à partir de la station de dessalement de Hadjar Essoud d’une capacité de 70.000 mètres cubes/jour.

Il a annoncé, dans ce contexte, le lancement des travaux de réalisation de la station de dessalement de l’eau de mer de Draouch (El-Tarf), d’ici la fin de l’année en cours.

Le ministre des Ressources en eau a annoncé également la mobilisation de 4 milliards de dinars du budget de la wilaya d’Annaba pour la réhabilitation du réseau d’AEP et l’amélioration de la qualité de l’eau potable.

Pour l’assainissement, il a parlé de deux futures stations d’épuration des eaux usées à Chétaïbi et à la nouvelle ville de Draâ Errich. Le financement de leurs réalisations se fera en coordination avec le ministère de l’Habitat.

S’agissant de la lutte contre les inondations, devenues un problème fréquent à Annaba, une enveloppe financière de 200 millions de dinars a été retenue pour le curage des oueds qui débutera à partir du mois d’aout prochain.

Outre l’inspection des réalisations du secteur de l’hydraulique, le ministre a inauguré une station de pompage 2X5000 mètres cubes d’eau à Draâ Errich, et lancé les travaux de réalisation du barrage excréteur de Bouhdid, pour une autorisation de programme de 5,5 milliards de dinars. Ce barrage est destiné à ralentir l’accélération des eaux pluviales en cas de crues.

B. Guetmi