Agriculture : Exploiter toutes les potentialités

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari, a déclaré, jeudi à Tissemsilt, que le gouvernement ambitionne d’exploiter les potentialités scientifiques, pour développer le secteur agricole.

Après avoir suivi un exposé sur la situation prévalant au niveau du Parc national de cèdre de Theniet El-Had, M. Omari a déclaré que la démarche prise, lors de la réunion du Conseil du gouvernement, la semaine dernière, porte sur l’exploitation de toutes les potentialités scientifiques et techniques, pour développer le secteur agricole, en diversifiant et en améliorant les semences. Le ministre a affirmé que son département œuvrera à encourager la coopération scientifique avec les instituts universitaires et les chercheurs, pour réaliser un développement agricole et rural.

Par ailleurs, il a annoncé que le gouvernement a pris des dispositions pour élargir l’exploitation des systèmes économisant l’eau d’irrigation, dont le système goutte-à-goutte, pour assurer une exploitation rationnelle des eaux des barrages et des retenues collinaires.

Il a annoncé aussi que le ministère prépare actuellement la tenue d’une rencontre nationale avec le ministère des Ressources en eau, en vue d’élargir les terres agricoles irriguées, incitant les agriculteurs «à utiliser des systèmes économisant l’eau d’irrigation». M. Omari a insisté sur une exploitation optimale du liège que recèle le Parc national de cèdre de Theniet El-Had, par une coopération permanente avec le Conseil interprofessionnel de la filière liège de la wilaya, afin de développer cette activité forestière devant créer des emplois supplémentaires, tout en appelant les responsables du secteur des forêts et de l’agriculture à créer un conseil professionnel des plantes aromatiques et médicinales pour exploiter des variétés végétales de la forêt d’El-Medad et encadrer cette filière. Le ministre a exhorté les agriculteurs de la wilaya à s’organiser en corporations professionnelles, pour réaliser un développement rural, à l’instar des filières de collecte du lait et d’irrigation. Il a également instruit le directeur général de la Société de génie rural, relevant de la direction générale des Forêts, de concrétiser des projets d’urgence, pour ouvrir des accès sylvicoles au sein du parc El-Medad de Theniet El-Had devant assurer l’intervention rapide des agents des forêts et de la Protection civile en cas d’incendie. M. Omari a insisté, en outre, sur les moyens de formation technique en activité d’arboriculture fruitière dans la wilaya de Tissemsilt et un accompagnement permanent de la filière d’apiculture qui se répand en zones montagneuses forestières de la région.

Par ailleurs, le ministre a présidé, lors de sa visite au Parc national de cèdre de Theniet El- Had, la cérémonie de signature d’une convention entre l’Institut des sciences et technologies du centre universitaire de Tissemsilt et la maison du parc, et a honoré des citoyens et associations ayant pris part à l’extinction du feu déclaré dans cette forêt, en juin dernier.

Inauguration d’une coopérative de céréales et de légumes secs

Un siège de la Coopérative des céréales et de légumes secs (CCLS), le premier du genre dans la wilaya de Tissemsilt, a été inauguré par le ministre. Dans un point de presse, en marge de cette cérémonie, le ministre a souligné que cette CCLS est «un grand acquis» pour la wilaya lui assurant une indépendance à la région en matière de stockage et un guichet unique sur place pour cet effet. M. Omari a aussi déclaré que l’ouverture de cette CCLS dans la wilaya s’inscrit dans le cadre des mesures du gouvernement pour renforcer la décentralisation de la gestion et rapprocher les services de l’agriculture aux agriculteurs, insistant sur la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour garantir un bon encadrement à cette coopérative, avec l’accompagnement de toutes les instances, dont les banques et la Caisse nationale de mutualité agricole. Par ailleurs, le ministre a indiqué que la rencontre nationale, organisée le 19 juin dernier, concernant la saison de moissons-battages, a permis de prendre des mesures de facilitation en faveur des céréaliculteurs au niveau national, dont le versement des dus en 24 heures et l’utilisation de la balance avec transparence.

Concernant la décision du gouvernement, prise mercredi, portant sur la fermeture de 45 minoteries privées, il a expliqué que ces minoteries sont fermées pour des dysfonctionnements financiers portant sur des surfacturations et des infrastructures économiques, ajoutant que cette décision vise à préserver des acquis de l’État et du peuple, et garantir l’approvisionnement du marché national en denrées alimentaires de base. M. Omari a indiqué que les décisions ont été prises, mercredi, par le gouvernement, à titre préventif, et seront suivies par d’autres mesures visant à préserver les deniers publics et à rationaliser les dépenses et les importations. Le ministre a annoncé des mesures pour développer la production de blé dur qui se caractérise par une qualité élevée, déclarant que notre pays dispose d’un potentiel pour exporter, soulignant l’organisation prochaine d’une réunion nationale qui fixera la feuille de route. Par ailleurs, il a fait savoir que les incendies déclarés au Parc national de cèdre ont été partiaux, valorisant l’implication des citoyens riverains à cette forêt, des associations locales et des services de la Conservation des forêts, de la Protection civile et des autorités locales, permettant de sauver cette réserve naturelle. Il a signalé, dans ce cadre, que le gouvernement a pris plusieurs dispositions de lutte contre les feux de forêt au niveau national, dont la mobilisation de tous les moyens humains et matériels, leur renforcement en intensifiant l’action de sensibilisation en collaboration avec les représentants de la population riveraine des espaces boisés et des associations locales.