Béni-Abbès : L’institut de tourisme ouvre ses portes

Fort attendu depuis longtemps pour son indubitable rôle dans la promotion du tourisme saharien et lorsque l’on sait que Béni-Abbès demeure une destination privilégiée, à l’occasion des différentes festivités annuelles, notamment El-Maoulid Ennabaoui, l’Institut de tourisme et d’hôtellerie, avec ses 300 places pédagogiques, vient enfin de voir le jour. Une structure chargée de la formation en matière de tourisme et d’hôtellerie, qui permettra également à cette jeune wilaya déléguée (depuis 2014) de mieux faire face aux prestations en la matière quelque peu manquantes au niveau des structures d’hébergement existantes. Une occasion de permettre aux jeunes de la région d’épouser une carrière en matière de tourisme et d’hôtellerie, et d’offrir aux visiteurs de la région, un accès à un tourisme saharien, avec toutes les prestations de service et de commodités que cela suppose.

Ramdane Bezza