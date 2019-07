Université Badji-Mokhtar d’Annaba : se rapprocher de l’entreprise

Une convention de partenariat a été signée, récemment à Annaba, entre le groupe industriel Imetal, et l’université Badji-Mokhtar d’Annaba (UMBA). Paraphée par le recteur de l’université, le Pr Amar Haiahem, et le PDG du groupe Imetal, M. Tarek Bouslama, en présence des représentants des deux partenaires, cette convention porte sur le renforcement des relations de coopération et d’échanges dans les domaines pédagogique, scientifique et technique en matière de formation et de perfectionnement, de développement de l’offre de formation et de recherche en tenant compte des préoccupations des deux parties. Outre l’encadrement des stages pratiques, le document prévoit également des volets relatifs aux visites et enseignements, à l’assistance technique, prestations de service, ainsi que l’organisation conjointe d’activités scientifiques. Il convient de préciser que cette convention a été décidée sur orientation du ministère de l’Industrie et des Mines, dans le but de renforcer la relation entreprise-université tendant à améliorer les performances de l’économie nationale et à donner un contenu concret à l’intégration de l’économie, à travers l’établissement de relations entre les différents secteurs d’activités. Par ailleurs, l’université Badji-Mokhtar a signé, le même jour, deux conventions de partenariat avec la direction de wilaya de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, et l’entreprise industrielle privée implantée à Berrahal. Ces conventions ont été signées en marge de la cérémonie de clôture de l’année universitaire 2018/2019, au cours de laquelle 39 majors de master de chacune des départements des sept facultés de l’UMBA ont été honorés, en guise de reconnaissance des efforts qu’ils ont déployés durant leur cursus. B. Guetmi