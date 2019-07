Fabrication de pneumatiques : Mise en exploitation d’un complexe à Sétif

Depuis l’annonce du projet il y a cinq ans, le groupe Iris a fini par concrétiser son mégaprojet de l’usine de production de pneumatiques de haute technologie, en annonçant officiellement, par le biais de son PDG Yacine Guidoum, la mise en exploitation de son complexe de pneumatiques à Sétif.

Ce complexe, doté des équipements modernes, est le premier du genre en Algérie et le troisième en Afrique, où Iris fabriquera le premier pneu «Made in Alegria», étendra ses investissements et renforcera sa position sur le marché.

Dans sa courte intervention, le PDG du groupe, a estimé que la réalisation de cette première usine du genre en Algérie est «non seulement une fierté pour les investisseurs, mais aussi pour tout le pays qui contribuera à la relance de l’économie nationale à travers les grandes capacités de production et d’exportation de notre produit de haute qualité».

De son côté, le directeur général adjoint, Djamel Guidoum, a affirmé, lors de la présentation de ce nouvel investissement, que le processus d'industrialisation a enregistré un bond qualitatif.

Il dit que «le produit algérien accorde énormément d'importance au respect des normes internationales de production, ce qui l’a rendu exportable».

Il ajoute que la nouvelle usine a débuté la production il y a 17 jours, et la distribution à travers l’ensemble du territoire national a déjà débuté, avant d’attaquer la seconde phase, où «une partie de la production du complexe sera dirigée à l’exportation, avec un taux de 50% durant les 5 années à venir», a-t-il ajouté.

Ce projet grandiose est bâti sur une superficie de 5,5 ha, situé dans la zone industrielle de Sétif. Côté fabrication, un processus 100% local a été mis en place, dont la capacité estimée est de 2 millions de pneus légers, utilitaires et mi-lourds par an durant la première phase qui connaîtra une augmentation considérable de la cadence de production atteignant les 4,5 millions de pneus par an pour la deuxième phase.

L’introduction du pneu lourd est prévue aussi avec une production de 400.000 pneus par an, lors de la troisième phase. «IRIS a travaillé sur un transfert de technologie d’excellence qui regorge des connaissances, compétences et des méthodes de production par des mains qualifiées 100% algériennes», a précisé Meriem Bouzeboudjen, la directrice de communication du groupe Iris.

Production de pneus : une première en Algérie

Le complexe est un concentré de technologie au point de parler même «d’usine intelligente». Un système d’information et de gestion (MES) très développé et des logiciels ont étés mis en place afin de gérer tout flux d’information et d’assurer une traçabilité et une fiabilité des données et des produits.

Elle dit également que le projet de l’usine regroupe plusieurs partenaires technologiques étrangers (Allemagne, Italie, Finlande et États-Unis), dans le but de bénéficier du transfert de technologie et du savoir-faire.

L’usine dispose également d’un un laboratoire doté des dernières technologies et équipements, qui croit en la capacité de jeunes ingénieurs algériens qui chaque jour testent la fiabilité, la sécurité et la robustesse des pneus, mais qui travaillent aussi sur le volet recherche et développement durables pour les futurs pneus de la marque.

Iris est en train de travailler sur la base d’un système de management de qualité et de l’environnement selon l’ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 et IATF 16949 : 2016 ; cette dernière est dédiée à l’industrie automobile. Le contrôle de la qualité accompagne la production tout au long du process, depuis le choix de la matière première jusqu’au test de performance de pneu fini. Ce complexe a permis la création de 500 emplois, à savoir 80 cadres, 120 agents de maîtrise et 300 agents d’exécution, à son démarrage, et une perspective de 1.300 postes d’emploi prévus dans un délai de cinq ans.

En termes de positionnement, le pneu Iris sera produit en 5 gammes est un pneu «Premium» qui allie parfaitement le meilleur rapport qualité/prix du marché. Il est désormais disponible depuis quelques jours sur plusieurs régions du pays, et les retours sont très positifs.

Pour réaliser pleinement l’objectif d’internationalisation, Iris prendra part à des foires spécialisées d’envergure mondiale. En effet, Iris a déjà participé à la foire d’AUTOMECHANIKA à Dubaï, le mois de juin passé, et prépare actuellement sa présence à la CITEXPO Shanghai, au mois d’août, ainsi que Sema Show de Las Vegas USA, au mois de novembre prochain.

Pour l’année 2020, la marque a déjà confirmé sa présence à la plus grande manifestation mondiale de l’activité pneumatique, à savoir The Tyre, qui se tiendra à Cologne, en Allemagne. Pour Mme Bouzeboudjen, «la marque met en place donc tous les moyens nécessaires pour décrocher des contrats à l’international et de présenter le pneu 100% algérien dans les grands évènements internationaux».

Mohamed Mendaci