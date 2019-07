Zone de libre-échange africaine : Conférence fin septembre à Alger

Une conférence nationale sera organisée «fin septembre prochain» sur la zone de libre-échange africaine et la stratégie algérienne et les voies de pénétration du marché africain, a annoncé jeudi à Batna le ministre du Commerce, Saïd Djellab. Présidant une journée d’étude régionale sur la protection du consommateur, le ministre a indiqué que cette conférence réunira des opérateurs économiques, des experts, des organismes nationaux et des représentants d’instances africaines pour brosser une vue d’ensemble sur les marchés africains, les opportunités de partenariat et la stratégie à adopter par l’Algérie en prévision de l’entrée en vigueur, en juillet 2020, d'une zone de libre-échange.

Le marché africain, a ajouté M. Djellab, «est un marché prometteur pour l’Algérie» qui est un des premiers pays à avoir paraphé cet accord comme annoncé par le Premier ministre Noureddine Bedoui au cours du 12ème sommet des chefs d’Etats et de gouvernements africain à Niamey (Niger). «Le rôle de premier plan assumé par l’Algérie sur les plans politique et diplomatique à l’échelle africaine doit aussi prendre une dimension économique au travers de la zone de libre-échange et s’affirmer en tant que puissance économique régionale», a estimé le ministre, avant de souligner qu’»il a été procédé au recensement des zones susceptibles d’être intégrées à la zone de libre-échange africaine en vue de leur développement dont celles de Tamanrasset, In Guezzam, Tin Zaouatine, Debdeb et Tindouf». «La feuille de route algérienne en cours d’élaboration repose sur des plates-formes logistiques incluant le transport pour assurer aux opérateurs nationaux un accès au marché africain au 1,2 milliard âmes qui passera en 2050 à 2,5 milliards âmes, soit le plus grand marché au monde», a noté le ministre. La zone de libre-échange africaine offrira, a-t-il relevé, aux marchandises africaines dont celles algériennes des avantages douaniers et permettra d’accroître les échanges interafricains actuellement de 13% à 15 % pour atteindre 50% à 60%. «Une feuille de route a été adoptée pour mener un travail commun entre les ministères du Commerce et de l’Enseignement Supérieur afin de conférer davantage d’efficience à l’économie nationale», a-t-il relevé. M. Djellab a assuré à l’adresse des opérateurs économiques qu’ils seront accompagnés par les pouvoirs publics au cours de l’investissement et de l’exportation pour assurer à la production nationale diversification et compétitivité sur les marchés étrangers. Lors de sa visite à la société Céram Décor, dans la zone d’activités de la commune de Tazoult, le ministre a donné le coup d’envoi d’une 3ème expédition de 25 containers de dalle de sol (37.488 m2) vers la Jordanie, a indiqué le gérant de la société Amine Maala qui a également relevé qu’une seconde cargaison sera expédiée vendredi à la Libye. Le ministre a inspecté cette usine de céramique, ouverte en 2015, avec une capacité de 12.000 m2 puis augmentée en 2018 de 20.000 m2 à la faveur d’une seconde chaîne de production. Céram Décor, selon les explications données à l’occasion, a commencé l’exportation en 2018 vers la Libye, le Yémen, le Sénégal, la Mauritanie et la Jordanie et prépare des commandes à expédier vers l’Arabie Saoudite, l’Irak, le Qatar, le Djibouti et l’Angola.

Une feuille de route sur la grande distribution

Le ministre a aussi affirmé que le travail est actuellement en cours pour élaborer un plan national de distribution. «L'étude de ce plan débouchera sur une feuille de route de la grande distribution incluant tous les marchés de gros et de détail à l'échelle nationale et les centres commerciaux», a indiqué le ministre au cours de l'inspection du marché de gros El Aurassia de fruits et légumes, réalisé dans le cadre d'un investissement privé dans la zone d'activités Dhraa Bensabah de la commune Tazoult. Ce plan, a-t-il ajouté, garantira concurrence et transparence aux commerçants, ainsi que la traçabilité des produits, tout en permettant la réduction des coûts et disponibilité des produits en attirant davantage d'investisseurs. «Nous espérons que les investissements privés se dirigeront davantage vers la création de marchés de gros et de détails», a ajouté le ministre, affirmant que les opérateurs intéressés bénéficieront de l'accompagnement public afin d'assurer au citoyen algérien l'accès à des marchandises à des prix raisonnables. Après avoir écouté les préoccupations des opérateurs intervenant sur ce marché, le ministre du Commerce a appelé à s'intéresser au recyclage des fruits et légumes pour la production d'engrais qui, a-t-il noté, ne peut qu'être une activité fructueuse au regard des quantités de légumes et fruits qui se perdent sur les marchés de gros et de détails. Aussi, M. Djelab a salué cet investissement «d'envergure régionale» qui sera intégré au plan national de commercialisation en cours d'élaboration. Il a révélé un autre projet portant sur la numérisation concernant le contrôle, le commerce extérieur et l'organisation des marchés qui débutera «fin juillet courant».

Au cours de son intervention durant la journée d'étude sur la protection du consommateur contre les conditions arbitraires tenue à l'Université de Batna-1 avec la participation de 18 wilayas de l'Est, le ministre a appelé à mettre en £uvre les actions d'encadrement de contrôle prévues durant la saison estivale actuelle. Le ministre a présidé en outre la signature de trois conventions entre la direction régionale du Commerce de Batna, les Universités Batna 1 et 2 et l'Université de Constantine-1 qu'il a qualifiées de «pilotes et de pas vers la concrétisation d'un partenariat véritable entre l'université et le secteur du commerce afin de favoriser l'émergence d'une économie nationale diversifiée et conquérir des marchés extérieurs notamment africains».