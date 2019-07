Brut algérien : chute de plus de 6 dollars en juin

Le brut de référence algérien Sahara Blend a chuté en juin de 6,37 dollars, enregistrant un deuxième mois de baisse consécutif, impacté par les perspectives d'affaiblissement de la demande mondiale, a indiqué jeudi l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). Le prix moyen du baril de Sahara Blend est passé ainsi de 71,20 dollars le baril en mai à 64,83 dollars le baril en juin, soit une baisse de 8,9 % dans l'intervalle d'un mois, selon le dernier rapport de l'Opep.

Le prix du Sahara Blend est établi en fonction des cours du Brent, brut de référence de la mer du Nord, côté sur le marché de Londres avec une prime additionnelle pour ses qualités physico-chimiques appréciées par les raffineurs. La baisse du pétrole algérien intervient dans un contexte de repli général des prix au marché pétrolier mondial. La moyenne du prix du panier de l'Opep a atteint en juin 62,92 dollars le baril contre 69,97 dollars en mai (-7,05 dollars).

L'Opep explique cette chute par le sentiment qui domine le marché depuis plusieurs semaines, marqué par «les craintes d'un affaiblissement des perspectives économiques mondiales et du ralentissement de la croissance de la demande de pétrole face aux données économiques mondiales décevantes et à l'escalade des différends commerciaux». Le rapport de l'Opep indique, par ailleurs, que la production de l'Algérie en juin dernier a atteint 1,006 million de barils par jour (Mbj), soit en léger repli de 21.000 barils comparativement à la production moyenne de mai dernier (1,027 Mbj). Globalement, les pays de l'organisation ont produit 29,830 Mbj en juin, contre 29,898 Mbj en mai, selon des sources secondaires.

L'organisation a ainsi vu sa production diminuer de près de 68.000 barils/jour, en raison notamment d`une forte baisse en Iran (-142.000 barils), Libye (-58.000) et Angola (-57.000), malgré l'augmentation de la production au Nigeria (129.000 barils) et en Arabie saoudite (126.000 barils). L'Opep avait convenu à Vienne, début juillet en cours, de reconduire leur accord de baisse pour neuf mois supplémentaires. Les 14 pays de l'Opep et leurs 10 alliés, la Russie à leur tête, s'engage ainsi à continuer la baisse conjointe de leur production de 1,2 million de barils (800.000 barils/jour par l'Opep et 400.000 barils/jour par les producteurs non-Opep).