Ouargla : plus de 2.000 enfants au village d’été

Pas moins de 2.200 enfants prennent part à la 3e édition du village d’été, lancée au début de ce mois, à la satisfaction des enfants de la wilaya, ont annoncé les organisateurs. Ciblant les élèves âgés de 7 à 17 ans ne pouvant se permettre des vacances sur le littoral, cette édition a connu un nombre accru de participants eu égard au succès atteint par les activités des éditions précédentes, a indiqué le coordinateur des associations d’El-Ksar, Abdelaziz Zerrouki. Le programme de cette manifestation, qui a pour cadre le centre de formation professionnelle "Khelil Abdelkader" et l’école primaire "Rabia El-Adaouiya" de Béni-Brahim (Ksar d’Ouargla), prévoit 28 ateliers dirigés et supervisés par plus de 150 encadreurs, des acteurs d’associations locales, des retraités du secteur de l’éducation et des étudiants. Les participants bénéficient d’activités diverses à travers des ateliers dans divers créneaux culturel, pédagogique, récréatif et sportifs, dont l’apprentissage de langues étrangères, l’informatique, le calcul mental (Soroban), la simplification des sciences, les arts dramatiques, le chant et Al Inchad, l’art du discours, le dessin et la lecture, l’apprentissage du saint Coran et les premiers secours. Les métiers d’artisanat, de tissage, d’art culinaire, de pâtisserie, vannerie, broderie, coiffure et décoration, ainsi que des séances sportives dans les arts martiaux (Aïkido et Vo Vietnam), figurent aussi au menu de ces ateliers de formation et d’apprentissage. Le programme comprend également l’organisation de sorties sur le terrain et des visites au vieux Ksar d’Ouargla leur permettant de découvrir le patrimoine local, le renforcement de l’esprit de préservation du génie architectural ancestral de ce legs. Cette édition sera également marquée par la présence, entre le 20 et 25 de ce mois de juillet, de groupes touristiques du Maroc, de Tunisie et de Turquie, qui auront à découvrir le legs ancestral matériel et immatériel de la région, a ajouté le coordinateur des associations du Ksar d’Ouargla. L’organisation du village d’été d’Ouargla vise la création d’activités à même de meubler le temps des jeunes et les préserver des maux sociaux, l’initiation des enfants à différentes activités et métiers, le développement d’activités physiques et mentales, et la prospection de jeunes talents. Initiée par l’association "dlilen N’el-kheir" du Ksar d’Ouargla, sous l’égide de la coordination des associations du Ksar d’Ouargla, cette manifestation s’étalera jusqu’au 8 août prochain. encontre. (APS)