Mosquées d’Alger : Généralisation des « Dar Essabil » au profit des malades en déplacement

Les services de la direction des Affaires religieuses et des Wakfs d'Alger œuvrent à la généralisation graduelle de l'expérience de "Dar Essabil" (maison de bienfaisance), lancée l'année dernière au niveau d'une mosquée de Zéralda pour l'accueil des malades en déplacement vers hôpital de la ville, a affirmé son directeur local, Zoheir Boudraa.

L'ouverture de "Dar Essabil" au niveau de la Mosquée Othman Ibn Affan à Zéralda a été "un franc succès" en termes d'assistance aux malades et garde-malades en déplacement vers l'hôpital, a déclaré à l'APS M. Boudraâ, ajoutant qu’après "le choix de trois sites supplémentaires, il a été décidé de généraliser cette expérience graduellement pour atteindre cinq Dar Essabil".

Cette expérience qui vient renforcer les valeurs de solidarité et d'entraide et mettre en avant le rôle des mosquées dans l'aide prodiguée aux nécessiteux, y compris les malades, a été favorablement accueillie par les fidèles de la Mosquée "Othman Ibn Affan" à Zéralda, a précisé le même responsable. Ce qui a incité, depuis quelques mois, le secteur à réfléchir à sa généralisation à trois autres sites, à savoir: la mosquée jouxtant l'hôpital Salim Zmirli à El Harrach, la mosquée située près de l'hôpital

Mustapha Pacha et une autre au c£ur d'Alger-centre, a-t-il fait savoir. Selon le même responsable, il est possible de créer trois autres Dar Essabil, dont une près de l'Etablissement hospitalier Hassani Assad de Beni Messous, une deuxième à Ain Taya et une troisième près du Centre hospitalier de Rouiba.

La Direction des Affaires religieuses et des Wakfs d'Alger compte sur les dons des bienfaiteurs pour accompagner cette opération, notamment pour le parachèvement des travaux de restauration et d'aménagement des sites au niveau des mosquées qui seront choisies, afin de concrétiser le projet "Dar Essabil", de manière à répondre aux besoins exprimés, et ce dans l'objectif d'accueillir les malades originaires des autres wilayas et leurs accompagnateurs. Durant ces cinq dernières années, les dons des bienfaiteurs ont permis le lancement des projets de réalisation de 100 mosquées dans la wilaya d'Alger, sachant que le nombre des mosquées opérationnelles dans la capitale s'élève actuellement à 635 mosquées, a précisé la même source.

"Dar Essabil" de la Mosquée "Othman Ibn Affan" dispose de toutes les commodités, à même d'assurer un bon accueil à ses pensionnaires, femmes comme hommes, outre la restauration, à condition de constituer un dossier comprenant les informations personnelles de chaque résident.

A rappeler que la commission des affaires sociales, culturelles, religieuses et de la jeunesse et des sports d'Alger avait appelé, l'année passée, à l'ouverture de dortoirs dans toutes les mosquées d'Alger, notamment celles proches des établissements hospitaliers et à la généralisation de l'expérience "Dar Essabil" de Zéralda.