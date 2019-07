Moustiques : Nuits blanches et citoyens en état d’alerte

Les moustiques, comme à chaque été, sont au rendez-vous. Il ne se passe pas un jour sans que le futé petit appareil électrique, chargé de faire la chasse aux sorcières et suceurs de sang, soit allumé.

Qui dit saison estivale, dit aussi picotements, rougeurs, enflements et bien d’autres désagréments avec lesquels il faut pourtant s’accommoder. Le phénomène prend de l’ampleur avec les fortes chaleurs dans les cités qui se transforment en «Q.G» du bataillon. La quiétude et la sérénité auxquelles aspirent tout le monde après une dure et chaude journée fuient les cités, à telle enseigne que tous les pièges prédateurs utilisés, allant des bouteilles de gaz, aux appareils électriques en passant par les fumigations de nuits, ne semblent altérer les petites bestioles. Tous les jours que dieu fait, le même rituel revient pour minimiser les dégâts, mais peine perdue. La pollution et la dégradation du cadre de vie ne font que compliquer les choses, sachant que notre pays est très exposé à ce fléau. selon certaines études, il existe pas moins de 73 espèces. On se rappelle l’apparition dans certaines communes d’Alger et même dans certaines wilayas du centre, de ces moustiques géants ou tout simplement moustiques tigres qui ont semé une grande panique au sein de la population. Aujourd’hui, rien ne va au niveau de nos villes ou plutôt nos cités où les ordures sont entassées pêle-mêle et les caves débordantes font partie du décor de tous les jours, avec une démission totale des citoyens et des administrations, à la fois. La solution adoptée, faut-il le rappeler encore une fois, que sont ces fumigations, ne donne aucun effet, puisqu’il aurait été plus judicieux de s’attaquer aux larves avant que l’été ne s’installe pour que le procédé donne des résultats probants. Il faut savoir aussi que les caves et les vides sanitaires deviennent une véritable menace, d’autant plus que ces derniers sont, très souvent, mal faits et les services concernés n’interviennent, à vrai dire, qu’en cas de catastrophe écologique.

Aller vers une révision du mode de gestion dans les cités est plus que nécessaire, d’autant plus que les concierges n’existent plus et quand ces derniers existent, leurs tâches et les responsabilités ne sont pas claires et sont même enchevêtrées. Cerner l’origine du mal est impératif afin de lutter contre les moustiques au lieu de s’intéresser aux effets.

Samia D.