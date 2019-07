Saison estivale : Autant en emporte la chaleur

La saison des grandes chaleurs est là, mettant en garde contre toute compromission avec le laisser-aller, ou encore l’inaptitude à s’engager, en temps réel, dans une bataille qui demande le déploiement d’une stratégie nationale contre le grand risque aussi brûlant fut-t-il que celui qu’a enduré le pays. Avec un pic de température infernal avoisinant plus de 40 degrés, nous y voilà bel et bien installés dans la fournaise des longues nuits. la chaleur vient de «s’emparer de tout ce qui bouge» et le déclenchement du plan orsec a été devancé par cette torride chaleur.

L’antidote à ce processus infernal découlant du réchauffement climatique s’est retrouvé pris en charge par un système D. Le grand rush vers les points de vente du « froid » fut telle que les dépositaires des marques d’appareils de climatisation ont «refait» fortune le temps des 48 heures passées sous le zénith. en quête de fraîcheur, ils sont arrivés de tous les coins du pays pour atterrir à «l’eldorado de la clim». Le Hamiz n’a jamais connu un tel engouement sur cet appareil — c’est un véritable pèlerinage vers les lieux saint de la clim. Même les automobilistes furent happés par la nécessaire check-up de leur clim. Les techniciens et réparateurs de tout genres ont afflué vers pratiquement tous les quartiers de la capital pour faire réparer au remettre du «jus» dans la clim. Pas mois de 5.000 da la charge, pour enfin avoir droit à une brise de fraicheur temporaire qui risque de s’évaporer au gré d’un pic de chaleur qui risque de faire exploser le mercure. L’autre risque majeur est d’ordre de santé publique. Fort heureusement, les personnes âgées, bébés et grands malades ont tout de même échappé à ce tsunami et peu de dégâts ont été enregistrés. les asthmatiques, par contre, ont dû recourir à leurs pompes pour mieux respirer. Les centres de santé, hôpitaux et autres ont témoigné d’un grand mouvement de foule.

les premiers soins d’urgences furent octroyés sans signaler de dommages ou risques majeurs. L’impact frénétique auquel on s’attendait le plus fut incontestablement les incendies de forêt. Les services de la protection civile sont aux aguets aux abords de chaque parc forestier pour neutraliser tout départ de feu. Cette grande satisfaction a le mérite de s’inscrire en faux contre toute anticipation en matière de pollution atmosphérique, tellurique marine ou hydrique. La mise à niveau du plan d'organisation de la réponse de sécurité civile (Orsec) a fait déjà l’objet, d’un conseil de wilaya regroupant les différents acteurs de ce dispositif. C’est au siège de la direction locale de la Protection civile (DPC) que les pompiers, les services de la santé, de la conservation forestière et de l’énergie se sont penchés sur les failles de l’actuel plan Orsec et la nécessité de l’actualiser afin d’éviter les catastrophes naturelles de grande ampleur. Cette «mise à jour» comporte, dans ses grandes lignes, selon les services de la Protection civile, la mise en place d’une plateforme numérique dans laquelle sont répertoriées l’ensemble des informations de la wilaya, telles que les zones inondables et sismiques, la pluviométrie.

Mohamed Ben