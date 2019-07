Nouvelles de Tizi Ouzou, Jumelage entre les CHU du nord et les hôpitaux du sud : Ordonnance sans frontière

Plus de 500 FAMILLES relogées

Quelque 503 bénéficiaires de logements publics locatifs (logements sociaux) implantés dans la ville nouvelle d’Oued Fali, commune de Tizi-Ouzou, ont été relogées la semaine dernière, à l'occasion du 57e anniversaire de l'Indépendance et de la jeunesse. Dans une déclaration à la presse, en marge de la cérémonie de remise symbolique des clés organisée à la wilaya au profit d’une centaine de familles parmi les 503 bénéficiaires, le wali, M. Djamâa a également annoncé que 206 logements, abrités par le même site, seront attribués en août prochain après le parachèvement des travaux de viabilisation. "Il s’agit notamment de la réalisation d’un mur de soutènement dont les travaux sont en cours pour pouvoir passer à l’assainissement", a-t-il expliqué. Il a ajouté que les 206 bénéficiaires "sont passés par la commission de recours qui a tranché en leur faveur". D'autres programmes de logements publics locatifs sont en cours d’achèvement à travers le territoire de la wilaya, dont un important programme d’un millier d’unités à Draâ Ben Khedda, a souligné M. Mahmoud Djamâa.

Concernant ce programme, le wali a annoncé que les commissions d’enquête ont été installées courant de cette semaine et que les travaux de voirie et réseaux divers (VRD) sont en cours de réalisation. "Nous sommes en train de suivre les travaux de VRD notamment les amenées de gaz et d’électricité dont les conduites seront cheminés d’un site éloigné. Nous avons aussi instruit les autorités locales à accélérer les travaux pour permettre d'arrêter les listes des bénéficiaires et pouvoir attribuer ces logements d’ici la fin de l’année ou, au plus tard, le premier trimestre 2020", a-t-il dit. Le wali de Tizi-Ouzou a tenu à rassurer les familles qui sont dans une situation précaire et qui ne cessent de s’inquiéter auprès de la daïra du devenir de ces logements de "faire confiance à la commission de daïra et, en ma qualité de président de la commission de recours, je veillerai à ce que toutes ces familles soient relogés" a-t-il dit.

S’agissant des autres logements sociaux, en cours d’achèvement, M. Djamâa a observé que "le dossier LPL est assez sensible et nous allons le suivre de manière régulière sur différents plan (viablistaion, enquêtes sociales, entre autres) l'objectif étant d'afficher les listes avant fin de l’année pour pouvoir reloger au moins 3 500 familles"

