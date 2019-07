Grand Angle : Avant qu’il ne soit trop tard

La découverte de missiles français dans un QG de l’homme fort de l’est libyen, le maréchal Haftar, alors que la Libye est frappée d'un embargo international en termes de vente d'armes pose problème. Paris a fourni ses explications sur cette découverte. Les autorités françaises ont tenté de s’extirper de l’embarras dans lequel elles se sont trouvées, dans le souci évident de confirmer les accusations portées contre elles, du fait de ce qui est considéré comme une contradiction entre leur discours officiel et leurs actes. Ce que Tripoli n’a pas manqué de relever dans la lettre adressée par le chef de sa diplomatie à son homologue français. Mohamed Tahar Siala fera remarquer ainsi à Jean Yves Le Drian que la présence de ces missiles «contredit les déclarations du gouvernement français (...) de soutien au GNA, comme seul reconnu internationalement».

La gymnastique à laquelle se sont prêtés dans un premier temps le ministère français des Armées et hier la ministre des Armées est, de l’avis de nombreux analystes, qu’une vaine tentative de convaincre de «l’inconvaincable». Toutefois ce soutien militaire apporté à un des belligérants libyens pour lequel est pris parti ne concerne pas uniquement la France. Si Paris a été prise en flagrant délit, il n’en reste pas moins que ce pays n’est pas le seul à agir de la sorte en apportant un soutien militaire. La Turquie ne cache pas son aide militaire apportée à la partie rivale. Pourtant ces aides ne font que renforcer les deux parties à poursuivre leur volonté d’en découdre militairement. Car, il fort à parier que sans ces soutiens, le conflit libyen n’aurait pas perduré depuis 2011. Mais la faute d’une telle situation incombe en premier aux acteurs libyens eux-mêmes. Et pour cause, alors qu’il est de leur responsabilité de mettre de côté leurs divergences et de privilégier le seul intérêt de la Libye, ils agissent au contraire comme si le devenir de leur pays était une question secondaire. En refusant d’entendre la voix de la raison, voire du salut, et en s’engageant dans un dialogue inclusif ouvrant la voie à une solution politique garantissant la paix et la stabilité durables de la Libye et des pays voisins impactés par les conséquences de ce conflit, les parties libyennes nourrissent les convoitises des puissances pour la Libye. Il est dès lors logique qu’il y ait, comme cela est présentement le cas, une multitude d’agenda qui se concurrence pour tenter d’aboutir à leurs fins. La Libye est victime de ses richesses et de sa situation géostratégique. Et il est regrettable que ces atouts soient utilisés par les Libyens pour d’autres desseins que de servir les intérêts suprêmes de la Libye et du peuple libyen. Et dans ce cas de figure, il serait presque utopique de croire que la bonne parole prêchée par de rares interlocuteurs conviant les parties libyennes à œuvrer pour l'aboutissement du processus de paix dans ce pays, loin de toute ingérence étrangère, puisse être entendue. Un jour peut-être... Souhaitons toutefois que lorsque ce jour arrivera, il ne soit pas trop tard et que le mal qui aura été fait à la Libye ne soit irrémédiable.

Nadia K.