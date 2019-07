Présence de missiles de l’armée française dans un QG de Haftar : Tripoli réclame des explications urgentes

Le Gouvernement libyen d'union nationale (GNA), reconnu par l'ONU, a demandé jeudi dernier des explications "urgentes" à Paris, après que la France ait reconnu que des missiles découverts dans un QG du maréchal Khalifa Haftar près de Tripoli lui appartenaient. Dans une lettre, le ministre des Affaires étrangères du GNA, Mohamad Tahar Siala, a demandé à son homologue français, Jean-Yves Le Drian, «d'expliquer de manière urgente le mécanisme par lequel les armes françaises découvertes à Gharyan sont parvenues aux forces de Haftar, quand ont-elles été livrées et comment», selon un communiqué du ministère. M. Siala a également souhaité connaître "les quantités d'armes" qu'aurait fournies la France au maréchal Haftar, et «dont l'existence (en Libye) contredit les déclarations du gouvernement français (...) de soutien au GNA, comme seul reconnu internationalement». La France a admis mercredi dernier que des missiles découverts dans une base des forces du maréchal Haftar près de Tripoli lui appartenaient, tout en réfutant les lui avoir fournis. "Les missiles Javelin trouvés à Gharyan appartiennent effectivement aux armées françaises, qui les avaient achetés aux Etats-Unis", a déclaré mercredi le ministère français des Armées, confirmant d'embarrassantes révélations du New York Times. Le quotidien américain avait attribué mardi dernier à la France la propriété de quatre de ces missiles américains antichar, découverts par les forces loyales au GNA à Gharyan, ville reprise fin juin au maréchal Haftar à 100 km de Tripoli.