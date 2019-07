Situation en Libye : Le SG du MAE s’entretient avec l’Envoyé spécial de la France

L’Algérie condamne l’attentat dans un cimetière de Benghazi

L’Algérie a condamné l’attentat ayant ciblé, jeudi, une foule de personnes présentes à des funérailles dans un cimetière à Benghazi (est de la Libye), faisant quatre morts et 32 blessés. «Nous présentons nos condoléances aux proches des victimes, exprimons notre compassion avec les familles des blessés auxquels nous souhaitons prompt rétablissement et condamnons tout acte visant à semer la terreur parmi les Libyens et à menacer la paix et la sécurité dans ce pays frère», a indiqué, vendredi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué. «Nous réitérons notre soutien et notre solidarité avec le peuple libyen frère, et appelons toutes les parties à faire preuve de retenue, rejeter toute forme de violence et suivre la voie du dialogue inclusif, pour parvenir à des solutions consensuelles durables à même de garantir l’unité et la souveraineté de la Libye», ajoute-t-on de même source.

Aides humanitaires algériennes au profit des Libyens sinistrés suite aux intempéries

Un avion militaire chargé d’aides humanitaires, destinées aux frères libyens sinistrés suite aux intempéries et inondations ayant affecté la région frontalière de Ghat, a décollé jeudi de la base aérienne de Boufarik, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre des initiatives de solidarité caractérisant le peuple algérien et en application des instructions du Haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP) relatives à l’aide aux frères libyens sinistrés suite aux intempéries et inondations ayant touché la région frontalière de Ghat, il a été procédé, ce jeudi 11 juillet 2019, au chargement et au transport d’aides humanitaires à bord d’un avion-cargo militaire à partir de la base aérienne de Boufarik/1re Région militaire vers la base de déploiement de Djanet/4e Région militaire», précise la même source. Offertes par nombre d’associations nationales, à l’instar de l’Association des Ouléma musulmans algériens, ces aides sont constituées de «denrées alimentaires et produits pharmaceutiques, vêtements et eau minérale», ajoute le communiqué.