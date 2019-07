Affaire Bouregaâ : La défense boycotte l’audience

Le collectif d’avocats chargés de la défense de Lakhder Bouregaa et les jeunes emprisonnés pour port de drapeaux autres que l’emblème national ont décidé de boycotter hier l’audience prévue à la chambre d’accusation près de la Cour d’appel d’Alger. Pour Me Nourredine Benissad, un des avocats du collectif, la défense s’est mise d’accord pour «ne pas cautionner l’audience concernant les jeunes qui ont été emprisonnés pour le port de l’emblème amazigh et le cas de Lakhdar Bouregaa». De son côté, Hakim Saheb, un autre avocat du collectif, indique que le collectif de défense s’est réuni pour décider du boycott «pour ne pas cautionner» une telle audience. Un rassemblement de soutien et de solidarité a été organisé en leur faveur en présence de personnalités politiques nationales et de simples citoyens. Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’Hamed avait ordonné, le 30 juin dernier, le placement en détention provisoire de 16 personnes pour «crime d’atteinte à l’intégrité de la patrie en brandissant un drapeau autre que l’emblème national». Il avait prononcé la même sentence à l’encontre de Lakhder Bouregaa, pour «démoralisation et outrage à corps constitué».