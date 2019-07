MSP : revenir au processus constitutionnel

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Makri, a plaidé hier à Alger pour la concrétisation du «consensus national» et l'organisation d'une Présidentielle «afin de revenir au processus constitutionnel». Animant une conférence de presse au siège de son parti sur la conjoncture politique, M. Makri a affirmé que «la situation socio-économique, politique et internationale exige un consensus lors de la prochaine Présidentielle au service de l'Algérie, à travers une entente entre l'opposition et le pouvoir sur la personnalité qui assumera un mandat présidentiel afin de consolider la démocratie à travers une révision profonde de la Constitution avec la participation de tous les acteurs». Soulignant la nécessité de concrétiser des alliances au sein de la classe politique concernant l'élection présidentielle», le président du MSP a fait savoir que «faute d'un consensus, son parti est prêt à entrer en lice à titre individuel, si ses instances choisissent cette option». Pour M. Makri, la situation actuelle «requiert une coopération collective pour revenir au processus constitutionnel à travers l'organisation d'une élection présidentielle». Il a rappelé, à ce propos, la proposition du MSP pour «une démission de l'actuel président du Conseil constitutionnel et la désignation d'une autre personnalité consensuelle pour assurer les fonctions de chef de l'Etat, une fois que M. Bensalah aura présenté sa démission». Concernant la position du MSP quant au dialogue avec les autorités, M. Makri a expliqué que son parti «attend que les choses soient plus claires» tout en valorisant «certains éléments favorables pour un dialogue, à l'instar de la non-annonce de la date de la Présidentielle». Par ailleurs, M. Makri a salué les résultats du forum du dialogue national organisé récemment, le qualifiant de «pas pour l'opposition de montrer sa bonne foi pour le dialogue et sa vision commune», estimant que la plate-forme issu de cette rencontre «constitue en soit une grande réalisation en termes de timing et de contenu».