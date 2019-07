Oran : Un demi-million d’estivants sur les plages

Prés de 616.000 estivants ont convergé vers les différentes plages d’Oran et les stations balnéaires d’Oran durant le mois de juin a-t-on appris des services de la cellule de communication de la direction de wilaya de la protection civile. Durant cette période, les mêmes services ont effectué 888 interventions et secouru 352 personnes victimes de graves noyades. Par ailleurs, prés de 488 cas ont été pris en charge sur les lieux en recevant les soins nécessaires et 43 autres ont été transférés vers les établissements hospitaliers et centres de santé de la wilaya. Le bilan de la protection civile fait état, cependant, de cinq décès. Il s’agit, selon la même source, des personnes qui se baignaient dans les plages non autorisées à la baignade et des endroits non surveillés.

Cette année, la direction de la protection civile a mis en place un dispositif qui prévoit la mobilisation de 260 surveillants saisonniers à travers l’ensemble des plages durant le mois de juin et en juillet 510 éléments. Pour le mois de septembre, le dispositif de juin sera reconduit à savoir (260). Les plages sont, par ailleurs encadrées par 33 chefs de postes, assistés par deux adjoints chacun. Comme chaque année, la direction de la protection civile renforce le dispositif de surveillance grâce au recrutement des saisonniers «Avant chaque recrutement on procède à une sélection des candidats au niveau de l’unité de la protection marine. Ceux qui seront sélectionnés vont bénéficier d’une formation de 15 jours au niveau de la même unité assurée par des médecins et des professionnels. Cela concerne essentiellement les premiers soins et les actions d’urgences à entreprendre à face des situations de danger. Des maître-nageurs et plongeurs de haut niveau très qualifiés vont sillonner tout le littoral avec des équipes en place en permanence et qui vont couvrir tout le littoral (Est et Ouest). Ces derniers vont intervenir que dans les grandes opérations» a-t-on indiqué. Dans un autre volet, le wali d’Oran a adressé une directive aux chefs de daïras et présidents des assemblées communales des villes côtières ainsi que le directeur du tourisme, dans laquelle il les a sommés de veiller au strict respect de la gratuité de l’accès aux plages ouvertes à la baignade et de prendre les mesures nécessaires afin de garantir aux estivants les prestations et services de base au niveau des plages dont la disponibilité de l’eau, l’éclairage, l’hygiène. A ce propos, le responsable a mis en garde contre toute tentative de violation de cette mesure officielle décidée par le gouvernement et a durci le ton contre les responsables qui se rendront coupables de violation de cette directive. Il a été décidé, par ailleurs, que le prix de stationnement au niveau des parkings de véhicules répartis à travers les plages, ne doit pas dépasser 100 DA, excepté celui de Bomo-Plage arrêté à 200 DA. Concernant les autres volets de préparation, une aide financière de l’ordre de 34 millions de dinars a été allouée au titre de l’exercice écoulé aux 16 communes côtières de la wilaya d’Oran. Cette subvention a été destinée à l’aménagement des plages ouverte à la baignade, notamment pour l’acquisition de 180 cabines sanitaires, des douches, de l’éclairage public, l’eau potable etc.

Dans le même registre de la saison estivale, commune d’Oran a lancé le programme de réhabilitation et réfection des routes composant estimé à 60.000.000,00 DA prélevé du budget communal de la ville d’Oran soutenue par une aide financière de la wilaya été destinée à la réhabilitation et la réfection des routes. Il convient de rappeler que les élus de l’APW ont proposé la création d’une EPIC chargée de la gestion des plages.

Parmi les missions qui devraient être confiées à cet organisme, l’organisation et la gestion des parkings de véhicules et l’exploitation des solariums, des tables et les chaises, le nettoiement des plages et l’unification des services.

Amel Saher