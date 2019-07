Tizi Ouzou : 15 départs d’incendie en 24H

Pas moins de quinze départs d’incendie ont été recensés dimanche dernier à travers plusieurs localités de la wilaya de Tizi-Ouzou, a indiqué hier la Conservation locale des forêts. Quatre départs de feu ont été signalés dans la localité d’Iflissen, alors que d’autres sont recensés notamment dans les régions de Frikat, Ain Zaouia, Sidi Nammane et Azeffoun. Certains des feux seraient criminels et d’autres involontaires, a précisé la même source. Selon un bilan établi par la même source, la wilaya de Tizi-Ouzou a enregistré durant seulement le mois de juin quelques 53 foyers d’incendies ayant parcouru prés de 198 hectares de forêts, de broussailles et de maquis. Des arbres fruitiers, principalement des oliviers et figuiers, ont été également ravagés dans certaines localités. Il faut rappeler que dans le cadre de la campagne de lutte contre les incendies de forets et de récoltes de l’année en cours, la direction de la Protection civile vient de mobiliser un détachement de la colonne mobile composé de 02 engins anti-incendies au niveau des communes de Maatkas et Souk El Tenine, sud du chef lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, a informé la même direction. Ces derniers seront renforcés par les camions citernes et autres moyens au niveau des deux communes positionnées au niveau de l’école primaire Bouhemdoune de la commune de Maatkas, et ce durant toute la durée de cette campagne estivale contre les incendies.

Cette mesure d'anticipation s’inscrit dans l’objectif de rapprocher les moyens de la Protection civile des citoyens et des massifs forestiers sensibles au risque de feux de forêt, a précisé la même source. Le choix de ces deux localités n’est pas fortuit, mais est motivé par la topographie fortement boisée de ces deux localités, connues surtout pour ces vastes et denses oliveraies.

Lors des incendies ravageurs en 2017, ces deux communes avaient enregistré plusieurs importants foyers d’incendies ayant ravagé des milliers d’arbres fruitiers, principalement des oliviers et figuiers, et des centaines d’autres hectares de broussailles et de forêts. La wilaya de Tizi-Ouzou a, faut-il rappeler, bénéficié au lendemain des incendies ravageurs qu’elle avait connus durant l’été de l’année 2017 d’une deuxième colonne mobile composée de plusieurs engins de lutte contre les incendies. Avec cette dotation, la wilaya de Tizi-Ouzou est la seule wilaya du pays à disposer deux colonnes mobiles de lutte contre les incendies.

B. A.