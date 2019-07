Il sera en concert aujourd’hui à Annaba : « Babylone » revient après quatre années d’absence

Après quatre années d’absence de la scène artistique le groupe algérien Babylone fait son come-back et retrouvera son public aujourd’hui, au grand bonheur des Bônois qui ont déjà raflé tous les billets, a-t-on appris des organisateurs. En effet, Amine Babylone et ses musiciens chevronnés devraient interpréter leur titre phare «Zina» au niveau du club hippique de Aïn Achir à Annaba, un rendez-vous incontournable organisé par «Oxygen Prod Management» et ce à partir de 20h00, souligne notre source. En effet, le registre calme et doux, mais non moins rythmé du groupe assure à ce dernier un public composé essentiellement de familles et de jeunes personnes. Le groupe, qui s’est formé en 2012, se compose initialement de trois amis, à savoir Amine Mohamed Djamel qui est le leader du groupe auteur/compositeur et interprète, son ami d’enfance Rahim EL Hadi guitariste et compositeur ainsi que leurs amis d’université RamzyAyadi.

Le groupe a connu l’étoile du succès après avoir interprété «Zina» qui demeure l’une des chansons les plus appréciées et adorées en Algérie et même à l’étranger. Ce n’est pas pour rien que le clip officiel de la chanson a été visionné près de 123 millions fois sur la plateforme You tube, sans compter les nombreuses reprises et les versions remixées. Le groupe a incontestablement apporté un son nouveau à la musique algérienne avec sa fusion intimiste entre sonorités algérienne et occidentale. Sa musique s’inspire des différents styles régionaux algériens, mêlant influences berbères, andalouses, méditerranéennes, orientales et africaines. Le groupe affirme ainsi faire du « dziri style », un genre nouveau et propre à leur musique qui apporte une touche algérienne à la world music, en y ajoutant une dose de romantisme si cher aux jeunes. Doté d’un line-up complet et homogène avec les arrivées de Rafik Chami (guitariste), Fouad Tourki (percussionniste) et Redouane Nehar (bassiste de session), Babylone se stabilise et entame l’écriture de son premier album studio. C'est en juin 2013 que sort Brya (La lettre), composé de dix chansons, et avec lequel le groupe a gagné le prix "Algerian Music Awards 2014", où il a remporté le prix du meilleur groupe de l’année et celui de la meilleure chanson. Découvert dans l’émission de radio algérienne « Serial Taggeur » le groupe fait parler de lui dés son premier single «Zina», réalisé par Aswatt Studio. Le tube fait le Buzz sur la toile en l’espace de quelques mois.

S. O.