Le phénomène mondial de musique électronique en Algérie : Daft Punk Official Tribute en concert à Alger et Oran

Pour les amateurs de la musique électro, Probox Algerie et Smart Prod proposent au public algérien deux dates de concert inédit animé par Daft Punk Official Tribute, la seule formation qui tourne dans le monde entier avec la validation des Daft Punk qui ont fait leur dernière apparition en 2013. Le premier concert devrait avoir lieu le 25 juillet au théâtre des verdures El Hadi Flici à Alger, quant au second, il devrait avoir lieu le premier août au niveau de l’esplanade de l’hôtel le Méridien.

Le duo Daft Punk « Official Tribute» se veut un hommage au phénomène mondial «Daft Punk», Dans le plus strict respect, ils ont su cultiver et entretenir le mystère et la confidentialité sur leurs véritables identités, ce qui contribue énormément à leur renommée planétaire.Le duo Daft Punk « Official Tribute «, composé de DJ’s, musiciens et performers de haut niveau, considéré comme un label qui représente l’esprit Daft Punk. Une des originalités de Daft Punk est la culture de leur notoriété d'artistes indépendants et sans visage, portant toujours en public des casques et des costumes. Ils s'inspirent sur ce point du film Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Le Théâtre de verdure « El Hadi Flici « accueillera ce concert historique qui sera aussi marqué par la présence de DJ- Ralph et DJ Sebaâ.

Kader Bentounès