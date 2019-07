12e édition du Festival de la chanson oranaise : création du prix « Blaoui El-Houari »

Le prix «Blaoui El Houari» d’une valeur d’un million de DA est la nouveauté de la 12e édition du Festival de la musique et de la chanson oranaises prévue à Oran du 20 au 24 juillet en cours, a appris l’APS, de la direction locale de la culture, organisatrice de l’évènement. Né à Oran le 23 janvier 1923 et décédé le 19 juillet 2017, Blaoui El Houari est l'un des fondateurs avec Ahmed Wahby du genre musical nommé El Asri, un genre nouveau né à Oran dans les années 1940 et influencé par la musique arabe traditionnelle orientale avec un langage poétique typiquement oranais. Il a révolutionné et modernisé la musique bedouie. Plusieurs artistes amateurs spécialisés dans la chanson oranaise prendront part au concours pour l’obtention du prix «Blaoui El Houari», dédié par l’Office national des droits d’auteur et droits voisins, selon le commissariat du festival. Les jeunes chanteurs versés dans ce genre artistique ont du passer par des tours préliminaires d’un concours, organisé pour la circonstance tout au long des précédentes semaines, pour valider leurs billets pour cette phase finale. Pour cette 12e édition, prévue au théâtre régional «Abdelkader Alloula», les organisateurs ont élaboré un riche programme, avec la participation de quelques vedettes de ce genre musical, à l’image de Houari Benchennat, Baroudi Bekhedda, Souad Bouali et Houria Baba. Lors de cette manifestation, des troupes de bedoui se produiront aussi. Elles sont attendues de différentes wilayas de l’Ouest du pays, à l’image d’Oran, Relizane, Chlef, Tiaret et Mostaganem, souligne-t-on encore. Les vainqueurs seront primés lors de la cérémonie de clôture.