Festival de Carthage : Soolking à l’affiche

Le rappeur algérien «Abderraouf Derradji, plus connu sous le nom d'artiste «Soolking» prend part au 55e Festival international de Carthage qui s’ouvre aujourd’hui, 11 juillet, et devrait durer jusqu’au 20 août prochain dans la capitale tunisienne, annoncent des médias locaux. Natif d'Alger, ce rappeur trentenaire est connu pour ses chansons notamment «Milano», «Guerilla», «Dalida» et «Liberté», alliant rap, reggae, soul, hip-hop et dernièrement le raï. Très jeune, il se lance dans un groupe musical algérois avant d'entamer en 2016 en France une carrière solo brillante. Considéré comme un des chanteurs les plus en vue de la scène musicale algérienne actuelle, Soolking s'est produit sur plusieurs scènes à l'étranger notamment en France où il compte de nombreux fans parmi les communautés algérienne et maghrébine.

L'édition 2019 de cette manifestation prévoit une trentaine de spectacles avec la participation de plusieurs stars arabes et internationales à l'image de Lotfi Bouchnak (Tunisie), Ragheb Alama (Liban) et Léo Rojas (Equateur). Organisé depuis 1964, le Festival de Carthage s'est imposé comme un des plus anciens et importants festivals de musique du monde arabe.