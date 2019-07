L’émissaire de l’ONU à Damas : La formation du Comité constitutionnel au menu

L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, est arrivé mardi à Damas dans l'espoir de parvenir à former un Comité constitutionnel afin de relancer le processus de paix, actuellement dans l'impasse après plus de huit ans de crise dans ce pays. M. Pedersen est arrivé à Damas pour effectuer sa quatrième visite dans la capitale depuis le début de son mandat en janvier. "Heureux d'être de retour à Damas", a déclaré sur Twitter le diplomate norvégien, quatrième émissaire de l'ONU depuis le déclenchement du conflit en 2011. Sa visite intervient alors que les forces du gouvernement syrien, appuyées par l'aviation russe, multiplient les frappes aériennes contre les groupes terroristes dans la région d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie.

"J'ai l'espoir que nous pourrons faire avancer le processus politique en utilisant le comité constitutionnel pour ouvrir des portes, et que nous pourrons trouver un moyen de mettre fin à la violence (dans la région d') Idleb", a indiqué M. Pedersen. Son prédécesseur, l'Italo-Suédois Staffan de Mistura, avait annoncé sa démission pour "des raisons purement personnelles", mettant fin à quatre ans d'efforts infructueux marqués par neuf cycles de pourparlers entre le gouvernement syrien et l'opposition. A la fin de son mandat, M. de Mistura avait tenté, en vain, de former un Comité constitutionnel afin d'établir une Constitution pour l'après-guerre. Les opposants au gouvernement syrien souhaitent en écrire une entièrement nouvelle, tandis que Damas ne consent qu'à quelques amendements. Selon le plan de l'ONU, le comité constitutionnel doit être constitué de 150 membres, 50 choisis par le gouvernement, 50 par l'opposition, et 50 sélectionnés par l'émissaire de l'ONU. Si Damas accepte la liste proposée par M. Pedersen, "le comité pourrait commencer son travail en septembre", ont indiqué des sources au quotidien syrien al-Watan.

Mercredi, le diplomate doit rencontrer des hauts responsables du ministère syrien des Affaires étrangères, a précisé al-Watan. Au cours de sa visite, l'émissaire onusien espère aussi "continuer le travail sur les détenus, les otages et les personnes portées disparues" en Syrie depuis le début du conflit, a-t-il dit. La crise en Syrie a fait plus de 370.000 morts et poussé des millions de personnes sur les routes de l'exil depuis 201