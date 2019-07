JS Saoura : Haddou Moulay, désigné premier entraîneur adjoint

L'ancien défenseur international Haddou Moulay a été désigné, mardi, premier entraineur-adjoint de Moez Bouakaz, a-t-on appris auprès de la direction du club de la JS Saoura. Haddou, qui a évolué durant plusieurs saisons au MC Oran et à l’USM Alger et qui compte 54 sélections en équipe nationale de football, sera d’un apport très important à l’équipe de par son expérience et ses connaissances techniques, a-t-on précisé.