Can 2019 : La VAR entre en jeu

Les arbitres sont prêts à utiliser l'assistance vidéo (VAR) dès les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 qui débutent mercredi (hier), a indiqué la Confédération africaine de football. Le directeur technique de l’IFAB, David Elleray, qui a supervisé les séances d’entraînement VAR au stade de l’Académie militaire au Caire, a salué la décision de mettre en place le système pour le reste de la compétition.

«La CAF est sensée introduire la VAR lors des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations-2019. C'est une étape cruciale de la compétition et il y a des matches clés. Il est préférable d’avoir une prise de décision de qualité et la VAR y contribuera», a déclaré Elleray à cafonline.com. «Nous y travaillons depuis avril 2018. Cela a été un processus et avec le soutien des instructeurs de la CAF. Jusqu'ici, nous sommes satisfaits des préparatifs et nous nous entraînons tous les jours pour nous améliorer.» Parallèlement, deux arbitres européens ont été invités à soutenir le système VAR sur la base de leur expérience et de leur connaissance de ce dernier. Il s'agit de Paulinus Van Boekel (Pays-Bas) et de Benoit Millot (France). Le but de la VAR est de réduire les injustices causées par des «erreurs évidentes» ou des «sérieux incidents manqués», sera applicable à partir des quarts de finale, avec l'autorisation de l'International Football Association Board (IFAB) et de la FIFA, instance dirigeante. Depuis le début du tournoi, il y a eu des simulations de tests de VAR lors des matches sélectionnés, ce qui a permis aux arbitres de se familiariser avec le système, ce qui devrait renforcer leurs capacités lors de la plus importante compétition continentale. Ce sera la première fois que la CAF appliquera la VAR lors d’un grand championnat, après une simulation lors du Championnat d’Afrique des Nations au Maroc en 2018.

On se rappellera que le VAR a fait son entrée dans le football africain pour la première fois lors de la Super Coupe de la CAF entre le Wydad Athletic Club (Maroc) et le TP Mazembe (RD Congo) à Casablanca en février 2018. Elle a été suivie par les derniers matches des compétitions interclubs de la CAF en 2018 et pour la saison 2018/19, ainsi que par la Super Coupe 2019 de la CAF à Doha, au Qatar.