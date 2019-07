Algérie - Espagne : Partenariat dans le domaine du tourisme

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a reçu l'ambassadeur d'Espagne, Fernando Moran Calvo-Sotelo, avec lequel il a examiné les voies et moyens de développement du partenariat dans le domaine du tourisme et de l'artisanat. Cet entretien s'inscrit dans le cadre du «renforcement des relations bilatérales et la concrétisation des clauses de la convention de coopération conclue entre les deux pays pour le développement du partenariat en matière de tourisme et d'artisanat».

Lors de cette rencontre, la partie espagnole a passé en revue «la multitude des voies de coopération dans le domaine touristique avec l'Algérie qui recèle des atouts touristiques exceptionnels», mettant en valeur «le produit artisanal algérien».