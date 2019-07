Après le 9 juillet : Éviter tout risque de vide constitutionnel

La prolongation du mandat du chef de l'État, Abdelkader Bensalah, jusqu'à l'élection d'un président de la République suivant l'avis du Conseil constitutionnel, est, selon des juristes, une fetwa (jurisprudence) procédant de «l'esprit même de la Constitution», dans le but de garantir «la pérennité des institutions de l'État et d'éviter tout risque de vide constitutionnel».

L'avis rendu par le Conseil constitutionnel portant prolongation du mandat du chef de l'État, dont la durée de quatre-vingt-dix (90) à la tête de l'État pour «l'organisation de l'élection présidentielle» s'est achevé hier, est une «mesure exceptionnelle pour situation exceptionnelle» intervenant après la constatation de «l'impossibilité» de la tenue de la présidentielle, initialement prévue le 4 juillet, expliquent les spécialistes pour qui cette mesure vise à concrétiser «le principe de la continuité de l'État» et à «éviter le vide constitutionnel et le blocage des institutions de l'État». À ce propos, le professeur de droit à l'université d'Alger, Amar Belhimer, a indiqué à l'APS, que le Conseil constitutionnel, «en se prononçant pour la prolongation de la durée durant laquelle la charge de chef de l'État doit être assumée, s'est éloigné de la lettre du texte fondamental, mais a néanmoins respecté son esprit, et ce en agissant dans le large cadre constitutionnel et dans le cadre des lois institutionnelles existantes afin d'éviter tout vide susceptible de mettre en péril la stabilité et la sécurité de l'État». Réagissant aux critiques de certains juristes quant à la teneur de l'avis du Conseil constitutionnel, M. Belhimer affirme que «l'initiative du Conseil constitutionnel est réputée être en marge de la Loi fondamentale en ce sens que qu'elle s'appuie sur les articles 7 et 8 qui confèrent la souveraineté au peuple, dans le but d'éviter le vide constitutionnel et d'élargir l'effet de l'article 102 pour éviter le recours à l'article 107 en cas de péril pour les institutions, la sécurité, la stabilité et la souveraineté nationale».

L'alinéa 6 de l'article 102 de la Constitution dispose que «le président du Conseil de la nation assume la charge de chef de l'État pour une durée de 90 jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées». L'article 107 prévoit, quant à lui, l'état d'exception «lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale... l'état d'exception habilite le président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l'indépendance de la nation et des institutions de la République».

Pour cet expert, «le maintien de Bensalah à la tête de l'État après le 9 juillet, conformément aux stipulations de l'article 102 de la Constitution, dénote la faiblesse de l'édifice institutionnel et juridique de tout le système algérien et montre clairement les défaillances du système présidentiel exclusif, ayant abouti à un vide qui représente un danger pour le pouvoir central et l'État en général», en raison «d'une unicité du pouvoir exécutif qui a marginalisé l'action gouvernementale basée sur une majorité parlementaire fictive», a-t-il dit. La décision du Conseil constitutionnel du 1er juin dernier «a confié au chef de l'État la mission de convoquer à nouveau le corps électoral et de parachever le processus électoral jusqu'à l'élection du président de la République et sa prestation de serment. Par cette mesure, le Conseil constitutionnel proroge le mandat du chef de l'État sans tenir compte des dispositions de l'article 102 qui fixe à 90 jours au maximum, ce délai, ce qui pose la question du respect par le Conseil constitutionnel des prérogatives qui lui sont conférées en vertu de l'article 182, à savoir +le respect de la Constitution+».



Sortie de crise : la solution optimale doit être politique et constitutionnelle



Commentant la crise politique que traverse le pays, M. Belhimer considère que la solution optimale doit être politique et constitutionnelle, soulignant «l'impératif, dans les deux cas, d'une réforme radicale». Dans ce sens, il s'interroge sur «comment réaliser la revendication d'une transition et d'une assemblée constituante sans éloigner les partis des anciennes influences et pratiques, alors qu'ils prônent la démocratie, la transparence et le respect des droits de l'homme ?» De même qu'il s'interroge sur «la possibilité de réaliser cette revendication sans la levée des restrictions limitant l'activité des associations et entravant l'émergence d'une société civile libre et dynamique, et sans la révision du champ médiatique en général ?» Pour sa part, la constitutionnaliste Fatiha Benabou considère que la Conseil constitutionnel a rendu sa décision en vue de «préserver les institutions de l'État» et de «garantir l'organisation de l'élection présidentielle». Elle estime que «l'État ne doit pas rester sans institution constitutionnelle pour gérer ses affaires et un chef de l'État garant de sa pérennité».