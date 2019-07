Attractivité de la wilaya déléguée d’El-Menea : La société civile rassurée

Les pouvoirs publics sont déterminés à relancer le projet de la nouvelle ville d’El-Menea (270 km au sud de Ghardaïa), a affirmé hier le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, en marge d'une visite de travail et d’inspection dans la wilaya déléguée d’El-Menea (Ghardaïa).

Le ministre a réitéré, devant la société civile locale, l’engagement des autorités du pays à «concrétiser le projet sur le terrain afin d’améliorer l’attractivité de la région et lui permettre de jouer pleinement son rôle de wilaya déléguée».

Il a en outre mis l’accent sur l’approche participative et pragmatique pour la concrétisation de ce projet structurant qui s’inscrit dans le cadre du Schéma national d’aménagement du territoire (SNAT). Créé par décret de novembre 2007, le projet de la nouvelle ville d’El-Ménea, qui s’étend sur une superficie de plus de 600 ha, a accusé un retard considérable avant d’être annulé, faute de financement.

L’annonce de la relance de ce projet a suscité une large satisfaction chez la population locale. En visitant le nouveau pôle urbain de Hassi El-Gara, implanté sur une superficie de 300 ha à une dizaine de kilomètres au sud d’El-Menea et dont les travaux sont en cours d’achèvement, le ministre a fait part d'un nouveau quota de 750 unités qui s'ajouteront aux 1.475 logements déjà existants dans cette région qui compte une population de 34.000 habitants.

Auparavant, M. Beldjoud a inspecté les projets de réalisation de 200 logements dans le zone urbaine de Oued-Nechou, près de Ghardaïa, et des logements du programme AADL implantés dans la zone de Noumérate, ainsi que le 3e pôle universitaire de 3.000 places pédagogiques, englobant un Institut des sciences techniques de 2.000 places et un Institut des activités sportives de 1.000 places. Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a insisté sur le respect des délais de réalisation et la qualité des travaux.