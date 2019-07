Cour suprême : Poursuite des auditions

La Cour suprême poursuit les auditions d’ex-hauts responsables soupçonnés de corruption, de détournement de deniers publics, d’octroi d’indus privilèges et d’abus de fonctions. Dans ce cadre, ce sont les deux ex-ministres qui se sont succédé à la tête du département de l’Industrie, Youcef Yousfi et Abdeslam Bouchouareb, qui seront entendus aujourd’hui par le magistrat instructeur près la Cour suprême, selon des sources concordantes. De tous les ex-hauts responsables objet d’instruction judiciaire dans le cadre de l’opération «Mains propres», Bouchouareb est le seul à avoir quitté le pays dans l’objectif évident d’échapper à la justice. Etabli d’abord en France où il possède des biens immobiliers dans des quartiers huppés de Paris, il a ensuite opté pour le Liban où il demeure depuis quelques semaines déjà. Ce n’est là qu’un secret de Polichinelle tant l’information faisant état de sa présence sur le sol libanais a déjà été rapportée par plusieurs médias nationaux et étrangers. Le Liban n’est sans doute pas un choix fortuit, le fait de s’y rendre ne pouvant s’expliquer que par l’inexistence d’accord d’extradition entre les deux pays.

N’empêche que la Cour suprême, qui aura à prendre acte aujourd’hui de sa «fuite», aura sans nul doute à décider des mesures les plus adaptées pour son cas. En la matière, il est déjà fait état par voie de presse du lancement d’un mandat d’arrêt international à son encontre, parce qu’il n’aurait pas donné suite, rappelle-t-on, aux convocations de la section de recherche du groupement d’Alger de la Gendarmerie, dans le cadre des enquêtes préliminaires en rapport avec les dossiers d’Ali Haddad et des frères Kouninef. L’ancien ministre devait notamment s’expliquer sur les multiples indus privilèges qu’il aurait accordés à ces hommes d’affaires incarcérés à la prison d’El-Harrach. D’autre part, les soupçons de corruption et d’abus de fonction dont fait l’objet Abdeslam Bouchouareb remontent à bien avant l’enclenchement de l’opération «Mains propres» toujours en cours.

En effet, dans le cadre des soubresauts du scandale des Panama Papers sur les paradis fiscaux, il avait été accusé de création à l’étranger d’une entreprise fictive dénommée Royal Air Arrival Corp, domiciliée au Panama, et ce, dans le seul but d’héberger son compte de 700.000 euros en Suisse, qui était domicilié au Luxembourg avant d’être transféré à Genève à la succursale suisse de la banque privée de la NBAD. Des mesures appropriées seront sans doute prises par la justice à l’encontre de cet ex-ministre toujours en fuite mais aussi au sujet de ses biens et avoirs obtenus grâce à la pratique de la corruption et du clientélisme.

Karim Aoudia