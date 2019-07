Portes ouvertes sur l’Académie militaire de Cherchell : Renforcer la relation armée - nation

Les portes ouvertes sur l’Académie militaire Houari-Boumediène de Cherchell ont accueilli un grand nombre de visiteurs lundi venus s’informer sur les opportunités de formation offertes en dépit des fortes chaleurs, et consacrant la politique d’ouverture de l’Institution militaire au public. L’objectif étant de permettre aux visiteurs de s’informer sur les activités de cette institution, sur les formations qu’elle propose et les conditions d’enrôlement des personnes intéressées par le corps de l’Armée nationale populaire, a indiqué le Commandant de l’Académie, le général Karid Salim, dans son allocution d'ouverture. La première journée de ces portes ouvertes qui s'étaleront sur trois jours, a été marquée par une forte présence des jeunes venus découvrir cette citadelle militaire, qui constitue «un rêve» pour nombre parmi ceux désirant servir le pays, selon les déclarations de nombreux jeunes visiteurs. L’organisation de la manifestation commence par l’accueil du public à la salle des conférences, où un documentaire est diffusé sur les étapes de création et de développement de cette Académie et les moyens et équipements dont elle dispose. Soulignant la contribution des «portes ouvertes» dans le renforcement de la relation Armée-Nation, le général Karid a affirmé que «la force d’une armée se mesure à l'aune de l’adhésion du peuple à ses principes, au même titre qu’à son ouverture aux composantes de la société, qui l’a vu naître». Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, a particulièrement insisté sur cette relation Armée-Nation, affirmant que l’Algérie possède une Armée nationale de principe et populaire à sa source, fidèle, honnête et dévouée dans son travail et servant d'appui à son peuple, en toutes circonstances». Le général Karid a aussi lancé un appel aux jeunes en vue de saisir cette opportunité pour constater les développements en cours au niveau de la «plus haute institution de formation militaire en Algérie», reflétant la volonté du Haut commandement de l’ANP de préparer les cadres de demain pour faire face à toutes les circonstances possibles. Il a ajouté que l’évènement vise également à offrir au large public la vraie image de l’ANP. «Une institution républicaine, moderne et professionnelle au service de la Nation, garante de l’unité et de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale du pays». Les hôtes ont eu droit à une visite du musée de l'Académie qui propose un voyage à travers l'histoire de l'Algérie, ainsi que la salle réservée à l'histoire de l'Académie, considérée comme «le noyau du dispositif de la formation militaire en Algérie». Les visiteurs ont ensuite été conviés à la base matérielle de cet édifice qui comprend des équipements techniques, scientifiques et pédagogiques, ainsi que des salles de lecture et des laboratoires de langues, avant une exposition de différents types d'armes. L'Académie assure plusieurs types de formation, dont la formation fondamentale destinée spécialement aux engagés dans toutes les forces et services de l'ANP, l'enseignement supérieur destiné à la session de commandement et de perfectionnement, la formation militaire de base et la formation universitaire (système LMD). Ouverte en 1963, l'Académie est passée par cinq phases, dont la dernière, en 2007, à travers laquelle un caractère formatif a été attribué à cette institution, consistant dans l’enseignement fondamental de deux paliers, en vue d'«unifier la formation pour tous les officiers et aussi bâtir des ponts menant vers l'enseignement supérieur», est-il signalé.