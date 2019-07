Discrimination raciale : L’ONU accable le Maroc

Les Nations unies ont appelé le Maroc à s’acquitter de ses obligations d’éliminer la discrimination raciale envers la communauté amazighe et les migrants, affirmant que les engagements de Rabat en matière de droits de l’homme resteront "lettre morte en l’absence d’un cadre juridique et politique national". Dans un rapport adressé au Conseil des droits de l’homme, la Rapporteure spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance, Mme Tendayi Achiume, a relevé l'absence d'un cadre global de lutte contre le racisme qui entrave l'exercice des droits de l'homme au Maroc. "Contrairement aux recommandations formulées par diverses parties prenantes internationales et nationales, le Maroc ne dispose pas d'une législation complète contre la discrimination ou d'une loi spécifique interdisant la discrimination raciale", a-t-elle déploré. "L’égalité en droit n’assure pas l’égalité de fait", a rappelé la rapporteure. "Des défis majeurs persistent et un travail important reste à faire afin d’assurer l’égalité raciale et le droit de chacun à la non-discrimination raciale". Selon l’experte onusienne, "la discrimination persistante à l’encontre des communautés amazighes souligne davantage les carences légales". Ces groupes autochtones, a-t-elle poursuivi, sont victimes de discrimination, de l’exclusion structurelle et des stéréotypes racistes du fait de leur langue et de leur culture. "Les femmes amazighes ont signalé qu’elles faisaient face à des formes multiples et intersectionnelles de discrimination en raison de leur genre et de leur identité amazighe", a précisé Mme Achiume. L’experte des Nations unies a appelé Rabat à "garantir immédiatement aux individus avec un héritage amazigh la jouissance de leurs droits, notamment l’égalité d’accès à la justice, la liberté d’opinion et d’expression, la liberté de réunion pacifique et d’association, ainsi que les droits économiques, sociaux et culturels".

Elle a également soutenu une adoption immédiate de la loi organique nécessaire à la mise en œuvre de l’article 5 de la Constitution marocaine, relatif au statut de langue officielle de la langue amazighe.