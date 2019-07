Mme Tamazirt, au Salon russe de l’industrie « Innoprom » : Intensifier la coopération dans le domaine minier

La ministre de l'Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt, a eu une intense activité en marge de sa participation au Salon international de l'industrie "Innoprom", du 8 au 11 juillet à Ekaterinburg en Russie. Mme Tamazirt a rencontré le ministre de l'Industrie et du Commerce russe, Denis Manturov, avec lequel elle a discuté des "opportunités de partenariat dans les domaines qui intéressent les deux pays, notamment la métallurgie, les mines, la mécanique, la sous-traitance et l'agro-industrie". "Le domaine minier constitue un axe de coopération très important pour l'Algérie qui aspire à développer ce secteur en s'appuyant sur l'expérience et l'expertise avérées de la Russie dans ce domaine", a indiqué Mme Tamazirt. La ministre a saisi cette occasion pour appeler "les entreprises russes à renforcer leur présence en Algérie dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant pour consolider les relations économiques entre les deux pays". De son côté, le ministre russe a fait part de son souhait d'"intensifier la coopération dans le domaine minier", affichant la disponibilité des entreprises russes à accompagner les entreprises algériennes dans ce domaine, ainsi que dans les autres domaines identifiés par les deux parties comme la sidérurgie (au titre de la modernisation du complexe d'El Hadjar), le machinisme agricole, la transformation des hydrocarbures et la construction automobile. Lors de cette audience, les deux parties "se sont félicitées de l'excellence des relations bilatérales". Dans le même cadre, la ministre a reçu les représentants de l'entreprise Rosgeologiya et de l'université des mines de l'Oural. Les discussions ont porté sur "les attentes des entreprises algériennes dans ce domaine, notamment en matière de développement de la recherche, l'exploration et la formation de la ressource humaine".

A cet effet, une feuille de route a été tracée pour mettre en place un plan d'actions pour une coopération dans les domaines de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles, intégrant en priorité le volet de la formation et du perfectionnement de l'encadrement. Pour rappel, Mme Tamazirt avait pris part à la cérémonie officielle d'ouverture du Salon "Innoprom", qui s'est tenu dimanche dernier en présence de plusieurs ministres de l'Industrie de nombreux autres pays à l'instar de la Biélorussie, du Cambodge, de la Turquie et de l’Azerbaïdjan. Etaient, également, présents à la cérémonie le gouverneur de la région de Sverdlovsk et plusieurs hautes personnalités internationales. Lors de cette cérémonie la ministre a eu plusieurs entretiens avec les représentants des gouvernements présents portant sur la coopération et les opportunités de partenariats dans les domaines tels que la métallurgie, la sidérurgie, les mines, ainsi que la sous-traitance automobile et le numérique.

Au premier jour de cette manifestation et après une visite au siège de l'entreprise Trubprom, spécialisée dans la production de tubes en acier destinés aux hydrocarbures, ainsi qu'une école de formation dans ce domaine, la ministre a visité les différents stands des entreprises présentes à cette manifestation. Les nouveautés et innovations proposées par ces entreprises dans le domaine de l'Industrie et des Mines notamment celles relatives à l'utilisation du numérique, ainsi que l'industrie 4.0, ont été présentées à Mme Tamazirt.