M. Bedoui reçoit le ministre de l’Intérieur du gouvernement d’union nationale libyen : Redynamiser la coopération sécuritaire

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a reçu, lundi 8 juillet, le ministre de l'Intérieur du Gouvernement d'union nationale libyen, Fathi Bachagha.

Les deux parties ont abordé les voies à même de développer les relations de coopération entre les deux pays, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, a pris part à cette rencontre. Plus tôt dans la journée, Salah Eddine Dahmoune s'est entretenu avec son homologue libyen actuellement en visite officielle en Algérie, abordant notamment la crise en Libye. M. Dahmoune avait affirmé que «la solution politique est le meilleur moyen à même de surmonter la crise en Libye, et ce à travers la redynamisation du dialogue entre belligérants dans ce pays». Il avait mis l'accent, dans ce sens, sur l'attachement de l'Algérie à l'intégrité territoriale libyenne et son souci de voir ce pays voisin recouvrer sa stabilité, réitérant «le soutien du peuple algérien au peuple libyen».

Pour sa part, le ministre de l'Intérieur libyen, Fathi Bachagha, avait insisté sur l'importance de redynamiser la coopération sécuritaire entre l'Algérie et la Libye et d'aller de l'avant en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé et le trafic de drogue, tout en saluant le soutien de l'Algérie au peuple et gouvernement libyens.