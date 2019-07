Zoubir Mohamed Sofiane, directeur général du tourisme, invité de notre Forum : Quelle stratégie pour la promotion du tourisme ?

«Dans le but de diversifier l’offre touristique et d’inciter les estivants à séjourner au niveau des établissements touristiques et hôteliers publics et privés, il a été proposé la réactivation des conventions signées avec les partenaires sociaux, à travers l’application de tarifs préférentiels et compétitifs, des remises allant de 20 à 50% au profit des familles et groupes de jeunes, afin de créer une dynamique touristique locale et nationale», nous confirme M. Zoubir Mohamed Sofiane, directeur général du tourisme au ministère du Tourisme et de l’Artisanat, qui était hier l’invité de notre Forum, en compagnie de M. Amcha Benali, directeur général de l’artisanat.

M. Zoubir indiquera qu’une série de mesures ont été prises dans le but d’encourager le tourisme interne dans les différentes régions, et de permettre aux Algériens de passer leurs vacances dans leur pays.

Notre invité est revenu sur les décisions qui ont été prises pour assurer un bon déroulement de la saison estivale, en citant, entre autres, la mise en place d’un cadre de concertation entre les hôteliers et les agences de voyages, des offres attractives répondant aux besoins des familles algériennes, l’élaboration d’un plan promotionnel et de marketing pour chaque wilaya côtière, dans le cadre des préparatifs de la saison estivale.

Il est question également de garantir la sécurité au niveau de toutes les plages ouvertes aux estivants, et de l’intensification des dispositions de contrôle des établissements hôteliers, lieux de restauration, ainsi que les divers commerces durant cette période estivale.

M. Zoubir a indiqué, par ailleurs, que des instructions ont été adressées aux cadres de l’administration centrale, aux directeurs du tourisme et de l’artisanat des wilayas, ainsi qu’aux responsables des établissements sous tutelle, pour un suivi «rigoureux» de la mise en œuvre des plans d’actions et pour «intensifier» la mission d’inspection et de contrôle, en vue d’assurer un service de qualité au profit des estivants.

Notre invité annoncera la réception de 80 nouveaux hôtels à travers le pays, pour cette saison, ce qui permettra d'assurer 12.000 nouveaux lits.

Près de 4 millions de touristes étrangers attendus cette année



Le DG du tourisme au ministère du Tourisme et de l’Artisanat affirmera que la destination Algérie a attiré 3 millions de touristes étrangers en 2018, et qu’il en est attendu pour cette année près de 4 millions. Comment séduire et sensibiliser les voyageurs étrangers au patrimoine et à la diversité culturels algériens? M. Zoubir Mohamed Sofiane estime qu’il faut d’abord commencer par faciliter les procédures de visa pour les touristes étrangers qui veulent venir en Algérie, puis s’atteler à promouvoir sur les marchés internationaux la destination Algérie comme produit touristique d’excellence, et enfin aller vers «le soutien de l’investissement pour rattraper le retard accusé par le secteur et la valorisation de la destination Algérie, en améliorant son attractivité et sa qualité pour qu’elle soit conforme aux standards internationaux».

Pour M. Zoubir, «il est impératif de rattraper graduellement le grand déficit qu'enregistre la destination Algérie en matière de capacités d'accueil, et ce, à travers le soutien et le renforcement de l'investissement en vue de la réalisation de 250.000 lits à l'horizon 2030. Le représentant du ministère du Tourisme et de l’Artisanat a insisté sur la «volonté» des pouvoirs publics de parachever la stratégie mise en place pour la relance de l’activité touristique, à travers la mise en œuvre du plan d’action s’étalant à l’horizon 2030 et dont un des axes consiste à encourager l’investissement privé.



Près de 500 projets d’investissements n’arrivent pas à se concrétiser



Tout en assurant que l’Etat continuera à «accompagner» les investisseurs privés, notre invité a assuré que «beaucoup de facilitations» ont été accordées à ces derniers, notamment s’agissant du foncier touristique, en dégageant pas moins de 225 zones d’expansion touristique (ZET).

Il a également cité les incitations fiscales et bancaires et autres avantages octroyés aux investisseurs. Notre invité reconnaît toutefois que les porteurs de projets rencontrent encore des difficultés, pour l’obtention de prêts avantageux, et des lenteurs administratives. M. Zoubir révèle d’ailleurs que près de 500 projets n’arrivent pas à se concrétiser à cause de ces lenteurs.

Le même responsable d’affirmer que les taux de bonification sont de 4,5% pour les wilayas du Sud et 3,5% pour celles du Nord. Mohamed Zoubir Sofiane annoncera par ailleurs que son département a agréé 2.208 projets créant, ainsi, plus de 113.000 emplois et plus de 288.000 lits. Concluant ses propos, l’orateur a mis en exergue que la modernisation du secteur bancaire dans le financement des projets touristiques est une recommandation qui a été énumérée lors des dernières Assises nationales du tourisme.

Farida Larbi