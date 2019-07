Créances envers l’ADE : 700 milliards de centimes de factures impayées

Le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam, a affirmé lors d’une visite de travail à la wilaya de Laghouat que les dettes en consommation d’eau des entreprises publiques et privées et les particuliers envers l’Algérienne des eaux (ADE) ont dépassé les 700 milliards de centimes. En effet, le montant des factures impayées par les entreprises publiques clientes et les particuliers de l’Algérienne des eaux (ADE) est estimé à 7 milliards de dinars, dont de 50% sont dues par les APC», a révélé le ministre. Il saisira l’occasion pour lancer un appel aux entreprises et particuliers qui ne se sont pas acquittés des factures impayées de se rapprocher de l’ADE pour rembourser les dettes.

Pour rappel, en 2018, les clients du secteur public doivent à l’ADE 14 milliards de dinars. La dette des APC représente plus de 50% avec un total de 7,8 milliards de dinars. Il a signalé que ce chiffre représentait exactement la dette de l’ADE vis-à-vis de la Sonelgaz. Il faut savoir que sur les 46 milliards de dinars non payés par les clients de l’entreprise, 16 milliards sont des créances "très anciennes" et par conséquent "irrécupérables". Les créances de l’ADE auprès des institutions publiques représentent 8 milliards de dinars qui sont en cours de règlement suite à la correspondance du ministère de l’Intérieur adressée aux walis pour accélérer le paiement de ces créances. Le reste des créances sont celles des ménages et industriels et sont "en train d’être récupérées au fur et à mesure", ajoute-t-il. Toutefois, le montant des créances est resté quasiment stable depuis deux années, constate-t-il et les factures fraîches sont récupérées régulièrement à 95%.

Les créances de l’ADE envers ses clients connaissent une augmentation continue, relève le même responsable qui souligne que cette situation affecte la santé financière et le bon fonctionnement de cette société dont essentiellement les opérations d’équipement et de maintenance (remplacement des pompes, réparation des fuites...).

Qui plus est, le manque de ressources financières s’est traduit par la difficulté de l’ADE à honorer ses dettes envers Sonelgaz qui sont de 3 milliards de dinars. C’est dans ce sens que la question des créances impayées a été souvent soulevée par les ministres des Ressources en eau qui à chaque fois regrettent que les entreprises ne jouent pas le jeu et honorent leurs factures impayées pour que l’ADE paye, elle aussi, ses redevances vis-à-vis des autres entreprises comme la Sonelgaz.

Par ailleurs, le bilan d’activités de la cellule de veille et de surveillance des réseaux fait ressortir 33.841 sorties effectuées sur le terrain entre janvier et mai 2017. Il a ainsi été recensé 79.660 fuites dont 64.962 ont été réparées, et un volume d’eau récupéré de 7,4 millions de m3 sur cette même période. Le bilan souligne que la prise en charge du reste des fuites est liée à la disponibilité des moyens humains et matériels. S’agissant des branchements illicites, le bilan fait ressortir 6.059 cas dont 3.386 ont été éliminés (57%), tandis que 2.606 cas ont été introduits en justice (43%) et un volume d’eau récupéré de 546.000 m3. Concernant la consommation, elle est de 180 litres/jour/habitant en moyenne.

Mohamed Mendaci