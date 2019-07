Environnement : Approfondir les connaissances des journalistes

Le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables a organisé une session de formation sur le thème de l’environnement au profit des journalistes, dans le cadre de la convention conclue avec le ministère de la Communication. Cette formation, dont la clôture est prévue jeudi, a profité à des journalistes de l’audiovisuel, de la presse écrite et électronique au niveau des wilayas de Tipasa, de Sidi Bel-Abbès, de Mostaganem et de Boumerdès», a précisé un communiqué du ministère de l’Environnement. Concernant le programme de cette session, il prévoit une série de thèmes dont la «conservation de la biodiversité, la gestion intégrée des déchets, l’économie verte et les énergies renouvelables, l’éducation environnementale pour un développement durable et la production propre et la consommation durable». «L’objectif principal de ce programme de formation est de permettre aux journalistes d’acquérir et/ou d’approfondir leurs connaissances sur la préservation de l’environnement et le développement durable, et partant de leur permettre de contribuer à l’instauration d’une culture environnementale à travers la sensibilisation à la protection de l’environnement». Une deuxième session du programme de formation est prévue en septembre prochain dans d’autres wilayas.