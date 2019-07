CNAS – cliniques privées de chirurgie cardiovasculaire : Réduction de 95% des transferts à l’étranger

Durant les dix dernières années, 74.608 malades assurés ont été pris en charge par les cliniques privées conventionnées, spécialisées dans la chirurgie cardiovasculaire, pour un montant de prés de 28 milliards de dinars. La nécessité de l’élargissement des conventions type entre les cliniques privées spécialisées dans la prise en charge des cardiopathies et la Caisse nationale des assurés sociaux a été, hier, au centre d’une conférence organisée au centre familial de la CNAS à Ben Aknoun, sous le thème «agir en coopération pour une prise en charge effective». Le but étant de répondre à un besoin urgent exprimé par les assurés sociaux et les partenaires pour le traitement de certaines pathologies cardiaques complexe, qui nécessitaient dans un passé proche, le transfert à l’étranger.

«L’intérêt de signer des conventions de ce genre avec le secteur privé est justement d’éviter tout les procédures lourdes et contraignante pour nos assurées malades. En effet, un grand nombre de pathologies qui ont longtemps, fait l’objet de transferts à l’étranger, sont actuellement versées dans le cadre de ces conventionnements », a fait savoir le Dr Haouam Fouzi, directeur du département de la sécurité sociale au niveau du ministère du Travail.

L’intervenant a fait savoir qu’un niveau exceptionnel de collaboration entre la CNAS et les prestataires de soins, sera nécessaire dans les prochains mois pour mettre au point les initiatives propres, afin de participer à la prise en charge des pathologies les plus lourdes et les plus coûteuses pour satisfaire les besoins des assurés sociaux et leurs ayants droit. «Notre démarche conjointe exige que nous unissions nos forces davantage pour étendre des programme couronnées de succès et de raccorder les activités afin de meilleurs résultats», a-t-il dit.

Rappelant que le processus du conventionnement avec les cliniques privés de chirurgie cardiaque et cardiovasculaire est géré conformément au décret exécutif n° 14-367 du 15 décembre 2014, le Dr Haouam a indiqué que les pouvoirs publics ont décidé de faire appel au structures de soins privé disposant des capacités techniques nécessaires afin de garantir une meilleurs maitrise de la dépenses et des coûts ainsi que la promotion de la qualité des soins.



10.660 patients pris en charge en 2018



Le représentant du ministère du Travail a appelé, dans ce sens, à une meilleure synergie pour un objectif commun qui n’est autre que l’amélioration du servie public et la garantie de la qualité de prise en charge des assurés sociaux par la réduction des délais d’attentes.

Dressant l’état des lieux sur la situation de la prise en charge de malades, M. Houam a fait état du remboursement de 10.660 actes chirurgicaux effectués au niveau de 25 structures conventionnées en 2018, pour un coût évalué à 4 milliards de dinars.

«Les résultats sont bons, le partenariat est en train d’évoluer d’une manière qualitative et quantitative puisque le nombre de malades qu’on ne pouvait pas prendre en charge auparavant en Algérie ou à l’étranger, est absorbé par les cliniques conventionnées, a-t-il indiqué.

De son côté, le président de la commission médicale nationale, le Pr Rachid Bougherbal a révélé que plus de 230 malades ont été transférés pour des soins à l`étranger en 2018, dans le cadre de conventions entre la Caisse de la sécurité sociale et des établissements hospitaliers étrangers. Un chiffre en nette baisse vu que le nombre s’élevait à 8.000 durant les années 90. Par ailleurs, le directeur général adjoint de la CNAS, Mahieddine Ouaguenouni, a relevé que durant le premier trimestre de l’année, les dépenses de la Caisse pour la prise en charge des malades en matière de chirurgie cardiaque au niveau des cliniques privées conventionnées, ont dépassé un milliard de dinars.

Il faut dire que la convention a permis l’intégration du secteur privé dans le système de santé national cela a permis également de baisser la pression sur le secteur public et ce en limitant le nombre de transferts des malades vers l’étranger pour des coûts exorbitants .

Il est utile de souligner également que les progrès accomplis par le secteur de la Santé, notamment dans le domaine de la chirurgie cardiaque adulte et de la greffe, ont largement contribué à faire baisser le recours aux transferts à l’étranger de malades algériens. En effet, le transfert des malades pour des soins à l’étranger a baissé de l’ordre de 95% lors des quinze dernières années.

Sarah A. Benali Cherif