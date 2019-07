Encadrement des hadjis aux Lieux Saints : Une mission de confiance

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a appelé, hier, les membres de la mission du hadj à accomplir pleinement leur mission et à être au service des hadjis algériens aux lieux Saints de l’Islam.

Présidant une rencontre avec les membres de la mission du hadj au Palais des expositions, M. Belmehdi a incité les équipes de la mission du hadj à faire preuve d’esprit de groupe et être «un modèle de vertu et d’engagement».

Le ministre a donné une série de recommandations aux 800 membres de la mission, composée d’équipes médicales, de la Protection civile, de la fatwa et de l’orientation religieuse ainsi que des agences de tourisme. Il a également appelé les commissions de contrôle et les responsables à «élaborer une fiche d’évaluation pour chaque membre de la mission», ajoutant que l’Etat a mobilisé «tous les moyens nécessaires à la réussite de la saison du hadj». De son côté, le directeur général de l’Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO), Youcef Azzouza a rappelé les pas franchis en matière de modernisation et de numérisation de l’opération du hadj, soulignant que cela a permis d’économiser de l’argent et de gagner du temps. Une autre rencontre est prévue jeudi prochain, au Palais des expositions, au profit des hadjis pour procéder à une simulation devant la maquette de la Kaaba.