Insertion des diplômés de la formation professionnelle dans la vie active : Le secteur y travaille

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Belkheir Dada Moussa, a souligné, hier à Mostaganem, la nécessité d’améliorer l’employabilité des diplômés du secteur et leur insertion dans le marché du travail. Lors de la cérémonie de sortie d’une nouvelle promotion de diplômés, tenue au CFPA Mokhtari Benchaa, le ministre a souligné que son département ministériel œuvre avec d’autres secteurs pour gérer la création de microprojets, assurer la formation et l’accompagnement par des dispositifs de soutien à l’emploi en vue d’améliorer l’ insertion des diplômés. Il a appelé dans ce cadre à renforcer le partenariat formation-emploi avec les acteurs économiques au niveau local en vue d’actualiser le fichier des spécialités et s’orienter vers la formation à la demande selon des conventions.

M. Dada Moussa a ajouté que le renforcement du partenariat selon la règle gagnant-gagnant permettra au secteur d’élaborer une évaluation périodique des offres de formation avec la possibilité de leur adaptation selon les exigences du marché de l’emploi et des besoins du tissu économique.

Le ministre a indiqué que son secteur enregistre chaque année une hausse sensible du nombre de diplômés passant de 285.000 en 2017 à 314.000 l’année suivante. Cette session de février a vu la sortie de 158.000 diplômés dans 23 filières professionnelles et 344 spécialités parmi les 495 assurées par le fichier national de la formation professionnelle.

Lors de cette cérémonie, le ministre a honoré les 30 meilleurs diplômés dans 25 spécialités professionnelles et classés à la première place au niveau de la wilaya au concours national de la culture financière organisé en mars dernier. Mostaganem compte 16 établissements de formation accueillant 4.725 stagiaires et l’hébergement de 800 autres en plus de 15 écoles privées agréés d’une capacité de 560 places pédagogiques,. Ces établissements ont formé, ces cinq dernières années, plus de 24.000 stagiaires, dont 4.300 en 2018 et 1.790 à la session de février.