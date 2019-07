M. Tidjani Heddam à Sétif : Des projets sur un plateau

C’est dans un cadre de proximité absolue et de contact direct avec les jeunes promoteurs et autres cadres de son secteur, qu’a été marquée, hier à Sétif, la visite de Hacene Tidjani Heddam, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, qui a consacré ainsi beaucoup d’écoute à ses interlocuteurs et pris sur le terrain les décisions qui s’imposaient.

Partout en effet où il est passé le ministre accompagné du wali de Sétif, du président de l’APW, et d’élus ne manquera pas de mettre en exergue les potentialités et les réalisations de cette wilaya où une dynamique particulière a prévalu ces dernières années, l’érigeant en pôle économique et commercial.

Une visite d’autant plus importante qu’elle a permis au ministre de rappeler une série d’orientations et d’instructions allant dans le sens d’une plus grande impulsion du secteur dont il a la charge. Il ira à la rencontre des travailleurs d’un secteur qu’il connaît bien et relèvera toutes les préocupations qui lui seront exposées, non sans faire état des devoirs assignés à chacun et faire preuve de son entière disponibilité à recevoir et écouter toutes les propositions allant dans le sens de la bonne gouvernance : «C’est à vous d’être imaginatifs, travaillons ensemble pour donner le meilleur de nous-mêmes».

En parcourant les différentes structures de l’unité de la Caisse nationale des assurés sociaux, le ministre qui manifestera un intérêt particulier pour ce centre de payement et de contrôle médical des personnes à mobilité réduite, instruira le premier responsable de cette caisse à généraliser ce genre de genre d’unités intégrées à travers le territoire national à l’effet d’alléger les contraintes des personnes aux besoins spécifiques annonçant par la même la décision de porter le recrutement de 1 à 1,5% au niveau des établissements sous tutelle du secteur. Comme il fera état des efforts consentis par la sécurité sociale à l’endroit des couches démunies dans l’accompagnement qui leur est consacré et la nécessité de lutter contre le phénomène de non déclaration de salariés et celle de veiller au recouvrement des cotisations pour assurer l’équilibre des caisses de sécurité sociale. En visitant une unité de fabrication d’outils en plastique, entres autres, des bouteilles, le ministre qui fera état de l’interet porté à ces petites entreprises pour leur réussite, insistera sur le respect des règles de médecine du travail et appellera à la mise en œuvre des éléments tendant à protéger la santé des travailleurs. Il consacrera une large part de son intervention à la protection de l’environnement et annoncera la récente décision du Premier ministre de céder aux jeunes tous les locaux inoccupés du programme du président, ce qui relève dira-t-il d’un acquis et trouvera de concert avec le wali la possibilité d’extension de cette unité par le canal de l’investissement.

« Ce qui nous rassemble, c’est l’Algérie, l’emblème national et la volonté de servir notre pays» ajoutera-t-il en s’adressant à de jeunes promoteurs avant de procéder à une action analogue au niveau de l’agence des cadres(ANEM) où il reviendra sur les éléments forts de l’accompagnement et de la formation en adéquation avec l’offre et la demande, rappelant la nomenclature algérienne des métiers et l’impact qu’elle est appelée à produire en termes d’opportunités et de création d’emplois.

Du pré-emploi à la permanisation, le ministre en parlera aussi , appelant à l’entraide et à la complémentarité entre l’administration et le citoyen et à assurer le maximum de transparence et la meilleure visibilité pour mieux orienter les jeunes porteurs de projets. Il rappellera de nouveau l’environnement économique propice de la wilaya de Sétif avec 23.000 entreprises économiques.

