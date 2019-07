Réserves de changes : un faux débat

«Il me semble que le problème de l’Algérie n’est pas lié aux réserves de change», a indiqué le professeur en économie Youcef Benabdallah. S’exprimant lors de son passage sur les ondes de la chaîne III de la Radio algérienne, il a qualifié la question des réserves de change de «faux débat».

Il dira dans ce sens qu’«en termes de chiffres, nous sommes à peu près à 17-18 mois d’importation».

L’invité de la rédaction a ajouté que selon les statistiques mondiales, il y a très peu de pays qui disposent de ce confort. Regrettant le fait que malgré le fait que notre pays dispose de ce confort, on constate qu’il y a des inquiétudes, alors que «si on prend à titre d’exemple le Maroc et la Tunisie, ces derniers ne disposent pas du même confort et pourtant n’affichent aucune inquiétude». L’explication, dit-il, c’est que ces pays sont dans une dynamique «de flux», assurés qu’ils peuvent payer leurs importations en échange de leurs exportations habituelles, «contrairement à l’Algérie qui est restée accrochée à l’indice du prix du pétrole».

Il a fait savoir à ce propos que le problème de l’Algérie, au plan économique, n’est pas essentiellement dû à la baisse de ses réserves de change (moins de 80 milliards de dollars) mais à une déficience structurelle de l’économie elle-même.

L’économiste a insisté à cet effet sur la nécessité de sortir de cet indice des réserves de change. Il dira dans ce sens que «la richesse aujourd’hui s’évalue par la dynamique, la capacité de produire, d’inventer, d’innover et de mettre les gens au travail», et ne manquera pas d’évoquer la période post-1986, qui, indique-t-il, ressemble beaucoup à celle d’aujourd’hui. L’expert a regretté le fait que le taux de croissance des exportations soit proche de zéro en volume et celui des importations en hausse.

«Il aurait fallu surveiller ces évolutions et se dire qu’un jour ou l’autre on va se confronter à de sérieux problèmes», a-t-il dit. Compte tenu de ces divers aspects, l’Invité de la rédaction signale que les diverses études qu’il a eu à consulter perçoivent l’Algérie comme «l’un des pays les plus dépendants sur le plan alimentaire en Afrique», ajoutant que la ration alimentaire consommée par ses habitants est importée à 70%.

Selon lui, cet ensemble de paramètres va contribuer à « neutraliser» un certain nombre d’instruments de gouvernance économiques, qui devraient, affirme-t-il, déboucher sur une dévaluation destinée à «renflouer les caisses de l’Etat».

Il reste maintenant, observe-t-il, à savoir comment cette situation va être «absorbée socialement et économiquement», une question pour laquelle il avoue n’avoir pas de réponse d’autant, déclare-t-il, que «ce n’est pas du jour au lendemain que notre agriculture va produire plus de blé, plus de viande, plus de lait, ni que nos entreprises vont développer une offre se substituant aux importations».

Quant aux réformes à venir, il a estimé qu’elles doivent être élaborées par les économistes algériens avec un maximum de souveraineté, sinon, dit-il, «on se retrouvera dans la situation des années 1990, où le FMI, la Banque mondiale, les créanciers nous imposaient des réformes».

En réponse à la question de savoir si dans l’étape actuelle l’Algérie va droit vers le FMI, M. Benabdallah a relevé que jusqu'à présent nous ne sommes pas dans le même scénario que celui des années 1990 pour plusieurs raisons : le pays n’est pas endetté à l’extérieur, la dette interne reste plus ou moins faible, ne dépassant pas les 40%.

M. A. Z.