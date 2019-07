Annaba : Financer les PME

2.600 petites et moyennes entreprises (PME) ont bénéficié, depuis 2004, à l’échelle nationale, des services du Fonds de garantie des crédits (FGAR), a indiqué, avant-hier, le directeur général de cet organisme.

Ce qui a permis de créer 75.000 emplois, a ajouté Abderaouf Khalef lors d’une journée d’information consacrée à la vulgarisation des mécanismes d’appui à l’accès au financement organisée par l’Association des femmes algériennes cheffes d’entreprises (SEVE), en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie Seybouse d’Annaba. Le DG du FGAR a précisé que son organisme table, cette année, sur l’accompagnement de 500 PME contre 400 durant l’exercice précédent. Plus d’une cinquantaine de femmes cheffes d’entreprises ont pris part à cette rencontre qui a permis de soulever les contraintes liées au financement des différents projets d’investissement, dont notamment ceux initiés dans le cadre des dispositifs de soutien de l’Etat à l’emploi (Ansej, Cnac et Angem). L’association SEVE, qui compte actuellement 150 adhérentes, a signé une convention de partenariat avec le FGAR, a fait savoir la présidente de SEVE, Mme Farida Guerfi. Cette convention vise à faciliter aux PME adhérentes à l’association l’accès au financement bancaire. B. G.