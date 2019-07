Sommet International de la PME et du Commerce équitable : Une plateforme d’échange multisectorielle

La Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie a invité les opérateurs économiques pour prendre part à la 6e édition du forum indien sous le thème «Sommet international de la PME et du commerce équitable».

Cet évènement, qui se tiendra du 23 au 25 août 2019 à New Delhi, République de l'Inde, vise à offrir une plateforme d'échange multisectorielle, développer la coopération internationale à travers l'appui des stratégies globales et l'encouragement du commerce équitable. La participation également des entreprises nationales à ce genre de manifestations sera, sans aucun doute, une occasion idoine pour nouer des contacts avec les partenaires étrangers et refléter l'image et l'évolution de l'activité économique de notre pays, ainsi que pour promouvoir leurs produits et services. La coopération entre l’Algérie et l’Inde ne cesse de se développer.

Les responsables des deux pays ont exprimé à maintes reprises leur souhait de poursuivre les efforts visant à renforcer le partenariat dans des domaines à même d’apporter une valeur ajoutée et une dynamique nouvelle aux relations bilatérales, dans le cadre de la déclaration de partenariat stratégique signée entre les deux pays en 2001. S’agissant de la valeur des échanges commerciaux entre les deux pays, elle s’est établie à 1,8 milliard de dollars en 2017, enregistrant ainsi une hausse par rapport à l’année 2016, durant laquelle les échanges commerciaux étaient de 1,4 milliard de dollars. La balance de ces échanges est en faveur de l’Inde. En 2014, l'Inde était le 17e client de l'Algérie avec des exportations algériennes de 625 millions de dollars et son 12e fournisseur avec 1,2 milliard de dollars d’importations algériennes.

En marge du forum d’affaires algéro-indien, tenu en 2018 à l’hôtel El Aurassi à Alger, M. Swaminathan, fondateur et PDG d’Iris business services limited, une entreprise spécialisée dans les technologies de l’information, avait insisté sur la nécessité de renforcer le partenariat économique : «Nous ne sommes pas ici pour vendre nos marchandises ou en acheter, mais nous sommes venus pour partager notre expérience avec vous, dans les différents secteurs». Il y a lieu de rappeler que pour faciliter la participation des entreprises nationales aux foires internationales, salons spécialisés et expositions spécifiques de produits algériens, le gouvernement accorde une aide financière à hauteur de 80% par le biais du Fonds spécial de promotion des exportations (FSPE).

M. A. Z.