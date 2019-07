Filiale italienne d’EDF en Algérie : Energean rachète les actifs

Energean Oil and Gas Plc, le groupe d’exploration et de production de gaz et de pétrole grec, vient d’acquérir les actifs de l’activité pétrolière et gazière de la filiale italienne d’Electricité de France SA, pour un montant de 850 millions de dollars, une transaction qui permettra à la société grecque d’élargir considérablement l’empreinte géographique de cette société.

L’information a été publiée le 4 juillet par l’agence américaine Bloomberg. La même source se référant à un communiqué de la compagnie confirmant cette opération, Energean va débourser 750 millions de dollars pour des actifs opérationnels, en Égypte, en Italie, en Algérie, en mer du Nord et en Croatie. Il s’agit de la première acquisition majeure d’Energean depuis son inscription à la Bourse de Londres l’année dernière, et elle compte augmenter considérablement sa production et ses flux de revenus, précise le média américain.

La société grecque acquiert également des actifs en développement en Égypte, en Italie et en Norvège. Elle pourrait débourser 100 millions de dollars supplémentaires pour l’unité de gaz issu de Cassiopea au large de l’Italie. Selon Bloomberg, la société mère EDF a pour programme de céder jusqu’à 3 milliards d’euros d’actifs au courant de cette année et l’année prochaine, après avoir marqué une phase de désinvestissements totalisant 10 milliards d’euros durant les quatre années précédentes. En début de cette année, EDF a vendu sa part de 25% dans le portefeuille du producteur d’énergie suisse Alpiq pour environ 489 millions de francs suisses (496 millions de dollars). Pour rappel, Bloomberg a annoncé en juin qu’Energean était en concurrence avec Edison Spa, filiale du groupe EDF, dont les actifs avaient précédemment suscité l’intérêt de Neptune Energy et d’Apex International Energy de Warburg Pincus. Dans le cadre de sa stratégie, Energean Oil and Gas Plc s’inscrit dans une dynamique qui repose sur «la création de valeur pour les actionnaires en développant un portefeuille équilibré d'actifs et en générant des flux de trésorerie à court terme». La compagnie, qui a connu une progression fulgurante en 2018, a été le plus performant du FTSE 250, (Financial Times Stock Exchange Index), société pétrolière et gazière, en 2018, et continue de concrétiser sa vision de devenir la principale société indépendante d’Exploration et de production en Méditerranée.

D. Akila