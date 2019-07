Skikda : réception en 2020 du « village touristique Rusica Park »

Le projet de village touristique Russicada Park en chantier dans la zone d’expansion touristique (ZET) de la commune de Filfila (Est de Skikda) sera réceptionné en 2020, a déclaré lundi le directeur de wilaya du tourisme, Larbi Mechri. Premier du genre à l’échelle nationale, ce projet d’investissement algéro-saoudien mobilisant 7,4 milliards affiche un taux d’avancement des travaux de 87 %, a précisé le même cadre qui a assuré qu’à terme, ce village touristique fera de la wilaya "un des plus importants pôles touristiques au pays".

Engagé sur 130.000 m2, le village aura de capacité d’accueil pour 1.700 lits et assurera des services de qualité pour les touristiques et les estivants, a affirmé M. Mechri. "Russicada Park" comptera un grand hôtel de 108 chambres, 10 villas haut standing, 6 grands appartements, 165 appartements F3, un parking pour 127 véhicules, un centre commercial, une salle de fêtes, une salle de cinéma, 5 restaurants, un théâtre de plein de 1.500 places, des salles de jeu, une piscine couverte, 10 locaux commerciaux, des structures de sport, et un parc de jeux aquatiques, est-il indiqué.