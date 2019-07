Annaba : sensibilise à la propreté du littoral

Une campagne de sensibilisation à l’hygiène et la propreté des plages vient d’être lancée Annaba dans le but d’accompagner les mesures prises récemment pour installer des bacs de tri sélectif dans tous les sites de baignade, a indiqué lundi à l’APS le directeur de l’EPIC "Annaba propre", Abdelkrim Hamlil. Menée par les jeunes de l’Association locale "Green Bike" en coordination avec "Annaba propre" et les directions de l’environnement et de la maison de l’environnement, cette campagne a pour objectif "de sensibiliser les usagers de la plage sur les comportements à adopter pour préserver ce milieu naturel, d’une part, et de mettre en place des mécanismes pour valoriser les déchets, d’autre part", selon la même source. Cette initiative qui se poursuivra tout au long de la saison estivale, verra les jeunes de "Green Bike" sillonner les plages de la wilaya pour expliquer aux estivants le dispositif mis en place pour faciliter le nettoyage du littoral et le tri sélectif dans chaque plage, tout en soulignant la dimension économique du recyclage ainsi que ses effets sur l’environnement, a-t-on indiqué. Des dépliants contenant toutes les informations sur le genre et les spécificités de chaque déchet seront remis aux personnes intéressées, a-t-il ajouté avant d’affirmer que cette opération sera également mise à profit pour rappeler quelques gestes éco-citoyens devant permettre de préserver l’hygiène et la propreté des plages. Pour rappel, pas moins de 21 plages sont ouvertes à la baignade dans cette wilaya pour cette saison estivale 2019, celles-ci sont réparties à travers les communes d’Annaba, Seraidi, El Bouni et Chetaibi.(APS)